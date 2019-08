Jetzt auch bei Instagram: Millionen Nutzerdaten gesammelt

Das Problem liegt aber nicht allein in der Datengier eines Marketing-Start-ups, sondern auch darin, dass Instagram und sein Mutterkonzern Facebook diese Art der Überwachung seiner Nutzer überhaupt ermöglicht und nicht unterbunden hat. Zwar betonte ein Facebook-Sprecher, dass «die Handlungen von Hyp3r nicht genehmigt waren und gegen unsere Richtlinien verstossen.» Nach dem Bericht hat Instagram schnell reagiert und Hyp3r eine Unterlassungserklärung geschickt und das Unternehmen aufgefordert, die gesammelten Daten zu löschen. Ausserdem wurde die App so angepasst, dass andere Unternehmen öffentliche Standortinformationen mit der gleichen Methode nicht mehr abgreifen können.

Für Firmen, die personalisierte Werbung machen wollen, klingt das Angebot des Start-ups verlockend: Das Unternehmen verspricht, Werbung könne dank seiner Daten «die ganz besonders wertvollen Kunden erreichen». Dazu hat das Unternehmen offenbar Nutzerdaten von Millionen Instagram-Nutzern gesammelt. Gespeichert wurde zum Beispiel, wo sie sich aufhalten, aber auch Informationen aus ihren Profilen wie die Selbstbeschreibung («Bio») und Inhalte wie die Kurzvideos in den Instagram Stories. Die verschwinden eigentlich nach 24 Stunden aus der App, Hyp3r sicherte sie aber dauerhaft mit einem eigens entwickelten Programm wertete sie mit einer Bildanalyse-Software aus.

Der Fall weckt Erinnerungen an den Cambridge-Analytica-Skandal, der der Öffentlichkeit vor einem Jahr Facebooks laxen Umgang mit Nutzerdaten deutlich machte. Hyp3r hatte zunächst die offizielle Schnittstelle von Instagram genutzt, um die Daten abzugreifen, wie es auch Cambridge Analytica getan hatte. Allerdings ging das Unternehmen dabei weiter, als es die Regeln von Facebook und Instagram erlauben. So sammelte es automatisiert mit einem eigenen Programm Daten. Dafür nutzte es mit einem Trick eine Lücke bei Instagram aus. Doch obwohl das Unternehmen über Facebooks Grenzen des Erlaubten hinausging, profitierte auch der Konzern indirekt von den Entwicklungen bei Hyp3r. Denn das Start-up gab das Geld aus den Marketingkampagnen seiner Kunden weiterhin für eben jene Werbewerkzeuge aus, mit denen der Facebook-Konzern sein Geld verdient.

So funktionierte die Datensammlung

Warum die Daten, die Hyp3r gesammelt hat, so wertvoll sein können, zeigt sich, wenn man sich genauer anschaut, wie die Online-Werbung des Unternehmens funktioniert: Zu den grossen Kunden von Hyp3r gehört die weltweit operierende Hotelkette Marriott. So konnten einzelne Marriott-Hotels dank Hyp3r persönlich zugeschnittene Werbung an Instagram-Nutzer schicken, die gerade in ihrem Hotel eingecheckt haben – auch bei der Konkurrenz in derselben Stadt. Woher Marriott so genau über die Hotelgäste Bescheid weiss? Weil Hyp3r deren Instagram Posts und Stories analysierte, die Nutzer aus vorher festgelegten Hotels in der Umgebung veröffentlicht hatten. Gesammelt hat Hyp3r die Daten zunächst über die Programmierschnittstelle.

Ein Werbefilm von Hyp3r zeigt, was das Unternehmen nach eigenen Angaben mit den gesammelten Daten alles möglich machte: In Echtzeit zeigen die Tools von Hyp3r an, dass ein Gast gerade auf der Dachterrasse eines Hotels ein Geburtstags-Selfie mit Freunden geschossen hat. Einen Moment später überreichen Hotelmitarbeiter dem Gast einen Geburtstagskuchen.