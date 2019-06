Google hat die Lust an Tablets verloren

Laptops statt Tablets

Als Teil des Entschlusses sei die Arbeit an zwei neuen Tablets eingestellt worden. Stattdessen wolle sich die Hardware-Abteilung künftig ganz auf Laptops oder Chromebooks, wie sie Google nennt, konzentrieren.

Nach der Publikation des Artikels bestätigte der verantwortliche Google-Manager Rick Osterloh den Beschluss auf Twitter:

Hey, it's true...Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)

— Rick Osterloh (@rosterloh) June 20, 2019