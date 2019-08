Erste Eindrücke vom neuen Top-Handy von Samsung

Der letzte Satz war dabei nur halb richtig. Das grosse Update kam bei Samsung tatsächlich dieses Jahr. Allerdings nicht beim eben vorgestellten Note 10, sondern bereits im Frühjahr mit dem Galaxy S10.

Das Jubiläums-Galaxy ist – so viel kann man nach ein paar Monaten mit dem Gerät sagen – ein grosser Wurf. Sowohl beim Design als auch bei der Software oder den technischen Innereien.

Tabellen vergleichen

Wie gross der Wurf tatsächlich war, zeigt sich nun, wo man das S10 mit dem neuen Note 10 vergleichen kann. Das neue Note lässt das S-Galaxy nicht alt aussehen. Als Tester muss man sich abgesehen von den äusserlichen Änderungen schon mit Tabellen auseinandersetzen, um Unterschiede zu entdecken.

Und auch wenn es Unterschiede gibt, kann man das neue Note 10 gut als etwas kantigeres S10 mit Stift beschreiben.

Zwei Grössen

Zum ersten Mal gibt es das Note heuer in zwei Grössen. Das handliche Note 10 (6,3 Zoll) und das gewohnt grosse Note 10+ (6,8 Zoll). Der augenfälligste Unterschied: Beim kleineren Handy fehlt eine 5G-Option und die Kamera hat keinen Tiefensensor. Dass es auch etwas weniger Arbeitsspeicher und Akkukapazität hat, dürfte man im Alltag kaum merken. Aber das muss ein Test zeigen.

Das grosse Highlight am neuen Note ist wie schon beim S10 im Frühjahr der frontfüllende Bildschirm mit dem kleinen Loch für die Selfie-Kamera. Ob das nun mittig platzierte Loch eher stört als beim S10, wo es in der rechten oberen Ecke war, liess sich an der Pressevorführung nicht feststellen. Die Vermutung liegt aber auf der Hand, dass es gerade bei Filmen und Spielen nun eher auffällt.

Aufhorchen lassen aber noch weitere Neuerungen: So hat das Note nun auch keinen Kopfhöreranschluss mehr. In der Vergangenheit hat Samsung andere Hersteller, die den Anschluss wegliessen, jeweils noch verlacht. Aber nun haben die Südkoreaner nachgezogen.