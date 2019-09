Ein Kopfhörer für Geniesser

Eine Umfrage des deutschen Branchenverbandes von 2019 zeigt, dass Kopfhörer nicht mehr nur als Audiozubehör wahrgenommen werden: 47 Prozent der Nutzer wollen die Umwelt ausblenden. 42 Prozent signalisieren damit den Leuten in der Umgebung, dass sie in Ruhe gelassen werden wollen. Und für 21 Prozent sind sie sogar ein modisches Accessoire.

Diese Trends spielen den Herstellern in die Hände. Bose und Sony wetteifern schon länger darum, wer die bessere Geräuschunterdrückung hat. Und auch der deutsche Audio-Equipment-Hersteller Sennheiser will sich nicht lumpen lassen: Sein neuester Kopfhörer ist ein Over-Ear-Kopfhörer, der in Sachen Design die Konkurrenz abhängt. Die das Ohr ganz umschliessenden Polster und das Kissen am Bügel sind aus Leder, die Schiene aus mattem Stahl. Keine Frage: Wer den Momentum 3 trägt, gibt sich als anspruchsvoller Musikkonsument zu erkennen – selbst wenn die Musik nicht von einer teuren Stereoanlage, sondern ab Handy und Streamingdienst kommt.

Klangstark und geräuscharm

Doch beim Momentum 3 stimmt nicht nur die Optik, sondern auch die beiden anderen entscheidenden Kopfhörerkriterien: erstens natürlich der Klang. Er wirkt beim ersten Aufsetzen zurückhaltend und unaufdringlich. Hört man länger zu, dann überzeugt die nuancierte und ausgewogene Darstellung. Bei meinem Sony WH-1000XM2 wirkt das Stereobild noch etwas plastischer – so bilde ich es mir zumindest ein.

Auch an der Geräuschunterdrückung gibt es nichts zu mäkeln. Sie reduziert selbst Stimmen in unmittelbarer Nähe auf erträgliches, wenig ablenkendes Niveau. In der Smart-Control-App des Herstellers (für Android und iPhone) lassen sich drei Stufen einstellen: «Maximal» für starke Reduktion. Sie wirkt bei manchen Nutzern (auch bei mir) auf Dauer etwas unangenehm, weil der Antischall ein Druckgefühl auf den Ohren erzeugt. Die zweite Stufe namens «Anti-Wind» ist moderater und soll vor allem die durch Bewegung verursachten Nebengeräusche dämpfen. Die geringste Stufe heisst «Anti-Druck». Sie ist selbst für sensible Leute wie mich auch auf Dauer erträglich – und fürs Büro absolut ausreichend.

Im direkten Vergleich schlägt sich der Sony-Kopfhörer bei der Geräuschunterdrückung ein Quäntchen besser. In der Disziplin sind die Japaner ungeschlagen.

Der Kopfhörer unterstützt neben den Bluetooth-Codecs aptX und SBC auch aptX Low Latency: Dieser Standard verhindert beim Videoschauen oder Game-Spielen, dass der per Funk übertragene Ton dem Bild hinterherhinkt.

Etwas schwer – trotzdem bequem

Das zweite wichtige Kriterium bei einem Kopfhörer ist der Tragekomfort. Beim Momentum 3 drückt nichts – noch nicht einmal bei uns Brillenträgern: Selbst da, wo die Polster auf den Brillenbügeln aufliegen, stört nichts. Lediglich das Gewicht von 305 Gramm bewegt sich für manche Träger am oberen Ende.