Ein kleiner Schritt zu einem offeneren Apple

Neue Regel

Jetzt hat Apple diese Regelung gelockert. Künftig dürfen Push-Meldungen für Werbung genutzt werden, wenn es in Apps die Möglichkeit gibt, das zu deaktivieren.

Wie streng die neue Regel ausgelegt wird, werden die nächsten Monate und Jahre zeigen. Ben Sandofsky, einer der Entwickler der beliebten Halide-Kamera-App, weist darauf hin, dass sich bislang viele Entwickler – nicht nur Apple – über die alte Regel hinweggesetzt hätten, und fragt, ob das ein Hinweis darauf ist, dass der Konzern künftig genauer hinschauen wird.

Glass half empty: You can now show ads in push notifications.Glass half full: Companies have been sending ads in push notifications for a long time. I don’t see why Apple would suddenly change the rules unless they were getting ready to enforce them. https://t.co/lt7AxPRTbP

— Ben Sandofsky (@sandofsky) March 4, 2020