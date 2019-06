Der neue Handy-Hype «Wizards Unite» kurz erklärt

Also ein neues «Pokémon Go»?

Genau. Es stecken sogar dieselben Leute dahinter. Die Firma Niantic ist aus Google heraus entstanden und hat zuvor schon die ähnlichen Spiele «Pokémon Go» und «Ingress» lanciert. Auch diese nutzen die reale Landkarte als Spielfeld. Dieses Mal ist zusätzlich noch der Filmproduzent Warner Bros. dabei und bringt die Harry-Potter-Franchise mit.

Ist «Wizards» ein Google-Spiel?

2015 wurde Niantic mit Investments von Google, Nintendo und der Pokémon-Firma als eigenständige Firma neu gegründet. Seither sind verschiedene weitere Firmen als Investoren hinzugekommen. Darunter auch Samsung. Gleichzeitig hat Niantic verschiedene kleinere Firmen hinzugekauft, die sich mit Spielen, Augmented Reality und künstlicher Intelligenz auskennen.

Worum geht es denn beim Spiel?

«Wizards Unite» knüpft an die berühmten Bücher von J. K. Rowling an. Durch ein Missgeschick oder eine Bösartigkeit (so genau weiss man das noch nicht) wurde die Grenze zwischen Zauberwelt und realer Welt aufgehoben, und verschiedene Objekte aus der Zauberwelt sind in unsere gekommen. Ziel des Spiels ist es nun, solche Objekte zu finden und in die Zauberwelt zurückzuschicken, ehe die nicht magisch begabten Menschen Verdacht schöpfen.

Spielt man als Harry oder Hermine?

Nein. Man kann sich seinen eigenen Zaubernamen wählen und auch einen eigenen Zauberstab aussuchen. Aber ganz ohne die prominenten Jungzauberer muss man nicht auskommen. Harry arbeitet nun als Auror (eine Art Zauberpolizist) beim Zauberministerium und gibt einem während des Spiels immer wieder Tipps und bringt die Handlung voran. Auch sonst tauchen immer wieder Figuren und Gegenstände aus den Büchern und Filmen auf.