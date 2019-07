Apple-Chef findet Artikel über Ive-Abgang «absurd»

Zum Bleiben verdammt

Natürlich konnte Apple eine so zentrale Figur nicht einfach vom einen Tag auf den anderen gehen lassen. Noch immer wird Apple-Chef Tim Cook mit seinem verstorbenen Vorgänger verglichen. «Was hätte Steve Jobs wohl getan?», «Unter Steve Jobs wäre das nie passiert» usw.

Ähnliche Diskussionen und Schlagzeilen wollte Apple dieses Mal unbedingt vermeiden. Gerade die Tatsache, dass Ive bei seiner neuen Designfirma Apple als Kunden behalten würde, sollte den Ball flach halten.

Frustriert oder absurd?

Doch dann kam das «Wall Street Journal». Am Sonntag publizierte die Zeitung einen Artikel, der Ives Abgang gar nicht mehr so harmonisch erscheinen liess.

Anonyme Insider berichteten, wie Ive frustriert gewesen sei, dass sich Tim Cook nicht fürs Design interessierte, wie Ive kaum mehr nach Cupertino kam und sein Designteam an einer wichtigen Sitzung drei Stunden warten liess. Kombiniert wurde alles mit der Kritik, dass Apple unter Tim Cook nicht mehr innovativ sei.

Dass dieser Artikel in Cupertino schlecht ankommen würde, war schon nach dem ersten Absatz klar. Dass er so schlecht ankam, überrascht dann aber doch. Der sonst so beherrschte Tim Cook beklagte sich tags darauf persönlich in einem geharnischten E-Mail über den «absurden» Artikel.

Exclusive: In scathing E-Mail, Apple CEO Tim Cook tells me the @WSJ report about Jony Ive’s departure — and his frustration with Cook’s alleged lack of interest in design — is “absurd.” Says reporting and conclusions "don’t match with reality.”Full story coming soon @NBCNews … pic.twitter.com/QX9L4MvjFs — Dylan Byers (@DylanByers) July 1, 2019

Dass Cook das Mail an einen Reporter von NBC News und nicht an den Autor des besagten Artikels schickte, ist dabei nur eine Randnotiz. Fest steht: Die Debatte um die Deutungshoheit des Ive-Abgangs ist in vollem Gange. Dass sich selbst Tim Cook nun einschaltet, zeigt, wie wichtig und heikel für Apple die Personalie Ive ist.