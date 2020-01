Das bringt das Tech-Jahr 2020

Februar

So richtig los geht das Tech-Jahr im Februar. Früher als in den Vorjahren zeigt der Handy-Weltmarktführer Samsung schon am 11. Februar seine neusten Top-Smartphones. An der Präsentation in San Francisco wird der Konzern in erster Linie das neue Galaxy S11 (oder S20) zeigen. Das Handy dürfte mit den üblichen Verbesserungen (Tempo, Ausdauer, Kamera, Bildschirm) und 5G aufwarten. Daneben hat Samsung auch ein neues Falt-Handy. Auch dieses wird wohl an dem Event vorgestellt werden. Ob es daneben noch Platz gibt für neue Uhren und Lautsprecher, wird sich zeigen.

Am 24. Februar eröffnet in Barcelona die wichtigste Technologiemesse des Jahres ihre Tore. Am Mobile World Congress trifft sich die Telecom- und Handy-Branche und zeigt zahlreiche Neuheiten. Früher haben Samsung und Huawei dort jeweils ihre Top-Geräte gezeigt. Inzwischen setzen die zwei auf eigene Anlässe. Aber Firmen wie Oppo, Nokia oder LG werden auch heuer wieder ihre besten Neuheiten mitbringen.

Schliesslich beginnt am 27. Februar in Yokohama die CP+. An der Fotomesse zeigen die Kamerahersteller gern ihre zuvor angekündigten Neuheiten. Da in diesem Jahr im Mai mit der Photokina eine noch grössere Fotomesse stattfindet, werden sich die Hersteller die eine oder andere Ankündigung aber lieber aufsparen.