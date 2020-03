Apple zeigt neues iPad Pro mit neuartiger Tastatur

Schluss mit Speicher-Knauserei

Ansonsten bietet das neue iPad Pro die gewohnten Verbesserungen. Mehr Leistung und mehr Speicher. Besonders löblich: Apple hat die knausrige Einsteigervariante mit 64GB abgeschafft. Das günstigste Modell hat nun für den Preis angemessene 128 GB Speicherplatz. Wer mehr will, kann das iPad mit bis zu einem Terabyte ausrüsten.

Die grösste Überraschung an Apples Ankündigung ist aber die neue Tastatur fürs iPad Pro. Die nennt Apple in Anlehnung an die seit Jahren bewährten Desktoptastaturen (nicht zu verwechseln mit den ungeliebten Laptop-Tastaturen, dazu gleich noch mehr) auch Magic Keyboard.

Die Alles-drin-Tastatur

Die Tastatur bringt alles mit, was sich iPad-Nutzer in den letzten Jahren gewünscht haben. Sie leuchtet im Dunkeln, bietet flexible Bildschirmwinkel, hat den von Desktoptastaturen geschätzten Scherenmechanismus, sie hat einen zusätzlichen USB-C-Anschluss, damit man das iPad auch dann mit Strom versorgen kann, wenn man ein anderes Gerät (etwa eine Kamera) angeschlossen hat, und schliesslich hat sie auch ein Touchpad.

Richtig gelesen: ein Touchpad, wie man es von Laptops kennt. Apple baut nämlich die Mausbedienung fürs Tablet weiter aus. Mit einem Update am 24. März soll es noch einfacher werden, ein iPad per Maus zu bedienen. Wie gut das funktioniert, wird ein ausführlicher Test zu einem späteren Zeitpunkt zeigen.