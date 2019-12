22. Lumia 1020 (2013) Der tragische Held dieser Liste ist das Lumia 1020. Mit der Pure-View-Kamera-Technologie war Nokia der Handy-Konkurrenz um Jahre voraus. Die verpfuschte Windows-Strategie nahm dem 1020 jede Chance auf Erfolg.

21. Philips Hue (2012) Das Smarthome ist auch in den letzten zehn Jahren mehr Fantasie als Realität geblieben. Aus all den halb garen Gadgets ragen einzig Philips’ smarte Birnen heraus. Per Handy oder Sprachassistent dimmen und Farbtemperatur ändern, das war das höchste der Gefühle.