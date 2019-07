Seit gestern sind die Netzsperren in Kraft

Seit Anfang Juli sind in der Schweiz die Netzsperren in Kraft. Diese wurden in der Abstimmung zum Bundesgesetz über Geldspiele am 10. Juni 2018 mit 72,9 Prozent angenommen. Dieses Gesetz zwingt die Internetprovider und Telecomunternehmen nun, ausländische bzw. nicht lizenzierte Angebote zu sperren.