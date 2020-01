Netflix bangt um die Zukunft

Seit sechs Jahren gibt es Netflix in der Schweiz – und in dieser Zeit hat der ehemalige DVD-Verleiher einiges bewegt. Das Wort «netflixen» für den Konsum von gestreamten Videos hat es bis heute zwar noch nicht in den Duden geschafft. Doch die traditionellen Programmveranstalter kriegen den verschärften Wettbewerb zu spüren.