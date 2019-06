Mit dem Stimm-Tandem zu mehr Mitsprache

votetandem.org ist eine Plattform, auf der Schweizer ihre Stimme all denjenigen, die selbst keine haben, anbieten können – Interessierte melden sich an, vereinbaren mit einem Gegenüber ein Treffen und diskutieren die für die Abstimmung oder Wahl relevanten politischen Standpunkte. Daraufhin füllt der Stimmberechtigte seinen Stimmzettel aus und meldet den Vollzug zurück an die Website.

«Für viele in der Schweiz ist es schwierig, über Politik zu sprechen»

Ansprechen möchten Vinzenz Leutenegger und Daniel Holler, die Interaction Design an der Zürcher Hochschule der Künste studieren, aber nicht nur politische Aktivisten, sondern auch diejenigen, die sich über politische Positionen unsicher sind. «Für viele in der Schweiz ist es schwierig, über Politik zu sprechen,» sagt Vinzenz Leutenegger, sei es, weil sie nicht das richtige Vokabular oder weil sie wenig Selbstvertrauen in politischen Fragen hätten.

Den beiden 24-Jährigen geht es nicht in erster Linie um eine grösstmögliche Mobilisierung von Stimmen, sondern um die Belebung des politischen Diskurses in der Schweiz. «Uns ist es wichtig, dass eine breite Masse am Diskurs teilnimmt und dass auch für die stimmberechtigte sowie für die stimmsuchende Person ein Meinungsbildungsprozess stattfindet,» formuliert es der Student.

Die ursprüngliche Fragestellung sei gewesen, wie man Politik zugänglicher machen und Partizipation stärken könne. Im Laufe ihrer Diplomarbeit hätten sie festgestellt, dass auch Stimmberechtigte von der Teilhabe ausgeschlossen seien; sei es, weil sie sich nicht als Teil der politischen Landschaft begriffen oder dass sie das Gefühl hätten, sie verstünden zu wenig von Politik.

«Wir Designer können die Diskussion realer und zugänglicher machen»

«Wenn wir von Politik reden, sprechen wir immer von sehr abstrakten Themen. Wir als Designer haben die Möglichkeit, die Diskussion realer und zugänglicher zu machen», erklärt Leutenegger den Zweck von votetandem.org. Beeinflusst soll dabei niemand werden. «Wir stellen die Frage in den Raum: Wer darf abstimmen in der Schweiz? – und wir geben keine Antworten. Wir sagen nicht, das ist richtig, das ist falsch. Das sollen Politiker und die ganz normalen Leute beantworten.» Empfehlungen in eine bestimmte politische Richtung gebe es nicht. «Wir bieten Verhaltensweisen und Richtlinien zum Gespräch an, lassen aber bewusst offen, wie das Gespräch verläuft. Niemand ist zu etwas verpflichtet.»