Gesichtserkennung Clearview: Der Albtraum für die Privatsphäre

Dagegen kommen in der Recherche über Clearview mehrere Polizeiermittler zu Wort, die bestätigen, wie effektiv die Gesichtserkennung der Firma funktioniert. Das erfolgreichste Marketinginstrument sind demnach kostenlose Testlizenzen. Nach 30 Tagen seien viele Polizeibehörden so überzeugt, dass sie die Software kauften. Clearview scheint also zumindest besser zu funktionieren als alle Gesichtserkennungssysteme, die US-Behörden bislang einsetzen.

Warum ist so eine Datenbank bedenklich?Die Polizei nutzt Clearview, um Verdächtige zu finden und Verbrechen aufzuklären. Was sinnvoll klingt, birgt Missbrauchspotenzial. Es gibt keine öffentliche Kundenliste, niemand weiss, welche Behörden die Software verwenden. Beamte könnten damit Frauen nachspionieren, Regierungen könnten Dissidenten identifizieren. Wenn Ermittler Fotos hochladen, füttern sie die Datenbank von Clearview – ein System, das nie unabhängig überprüft worden ist. Datenschutz und Absicherung gegen Hacker dürften nicht ganz oben auf der Prioritätenliste gestanden haben.

Clearview selbst scheint wenig Skrupel bei der Auswahl seiner Kunden zu haben. Der NYT zufolge bot das Unternehmen seine Dienste unter anderem dem Republikaner Paul Nehlen an, der offen antisemitische und rassistische Ansichten vertritt. Er könne eine «unkonventionelle Datenbank» nutzen, um Nachforschungen über politische Gegner anzustellen, pries Clearview die Software an.

Ist Clearview ein Einzelfall?Das Ausmass der Datenbank von Clearview übersteigt bislang bekannte Sammlungen. Es ist aber gut möglich, dass andere Unternehmen oder Staaten längst vergleichbare Systeme aufgebaut haben. Weltweit ist Gesichtserkennung auf dem Vormarsch. Russland identifiziert damit Demonstranten. Pornhub erkennt Darstellerinnen in hochgeladenen Videos. Frankreich will allen Bürgern eine «digitale Identität» geben, die an ihr Gesicht geknüpft ist. Und China lässt nicht nur Uiguren, sondern einen Grossteil der Bevölkerung mit Kameras überwachen.

«Man muss sich fragen, ob die Polizei solche Daten nicht einsetzen dürfen sollte.»Rechtsanwalt Martin Steiger, Experte für Recht im digitalen Raum

Dürfen Schweizer Behörden Clearview einsetzen? Er rate davon ab, sagte der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsiger gegenüber SRF. Er werde hellhörig, «wenn Private praktisch das ganze Internet durchrechnen, eine Vielzahl von biometrischen Daten erheben und zu einer privaten Datenbank machen». Sollte es darunter Fotos von Schweizerinnen und Schweizern haben, gehe er davon aus, dass deren Persönlichkeitsrechte verletzt seien. «Es ist problematisch, weil natürlich ein grosser Teil dieser Gesichter aus sozialen Plattformen stammt», so Lobsiger weiter. Plattformen wie Facebook zum Beispiel, die klare Nutzungsbedingungen kennen.