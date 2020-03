Die digitalen Trittbrettfahrer der Pandemie

Fragwürdige Sprachmitteilungen

Daraus ergibt sich eine weitere wichtige Regel: Seien Sie zurückhaltend mit der Weiterverbreitung von Informationen – nicht nur per Mail, sondern auch über die sozialen Medien und Messenger. Namentlich via Whatsapp werden Dinge zu Corona geteilt, die in die Kategorie Fake News fallen – und während typische Fake News lediglich den politischen Diskurs vergiften, können solche medizinischen Fehlinformationen unmittelbar gefährlich sein und für Verunsicherung und Angst sorgen.

Achtung, bei den derzeit kursierenden WhatsApp-Text- und Sprachnachrichten rund um angebliche Forschungsergebnisse der "Wiener Uniklinik" zu einem Zusammenhang zwischen Ibuprofen und Covid19 handelt es sich um #FakeNews, die in keinerlei Verbindung mit der #MedUniWien stehen. — MedUni Wien (@MedUni_Wien) March 14, 2020

Die Medizinische Universität Wien sah sich genötigt, via Twitter vor einer Whatsapp-Sprachnachricht zu warnen. Diese oft geteilte Botschaft bezieht sich auf eine Studie der Universität und stellt die Behauptung auf, das Schmerzmittel Ibuprofen würde die Symptome von Covid-19 verschlimmern. Es gibt jedoch weder die Studie, noch ist der Zusammenhang belegt. Auch das BAG schreibt, es gebe keine eindeutigen Hinweise, rät aber zu Paracetamol.

So oder so: Medizinische Ratschläge bezieht man besser nicht von Whatsapp, sondern vom Arzt oder von offiziellen Quellen. Es zirkulieren auch noch weitere unbewiesene Behauptungen im Netz. Der Rektor der Uni Wien, Markus Müller, verweist auf andere unbewiesene Behauptungen: Es gebe keine wissenschaftliche Evidenz für eine negative Auswirkung von nichtsteroidalen Antirheumatika oder von ACE-Hemmern.

Eine «Infodemie»

Schliesslich gibt es auch zu Corona die unvermeidlichen Verschwörungstheorien, die zum Beispiel besagen, das Virus sei von den Chinesen im Labor erschaffen worden oder eine Biowaffe der USA. Eine weitere Behauptung: Es ist nur Erfindung der Eliten zur Durchsetzung drakonischer Massnahmen und existiere überhaupt nicht. Nach der Aufforderung des britischen Nationalen Gesundheitsdiensts (NHS) haben Facebook, Twitter und Google damit begonnen, Postings und Profile zu löschen, die Verschwörungstheorien oder Meldungen über angebliche Wunderkuren gegen das Virus verbreiten.

Doch die «New York Times» berichtet, diese konzertierte Aktion sei bisher nur bedingt erfolgreich: Die Zeitung hat auf allen Plattformen Dutzende Fotos, Videos und Textbeiträge gefunden, die durch «die Ritzen geschlüpft» seien. Das Ausmass der Falschinformationen ist so gross, dass eine Vertreterin der WHO in Genf das eine «Infodemic», eine «Infodemie» genannt hat.

Eine Infodemie mit Folgen: Michael Butter, der an der Universität Tübingen unter anderem zu Verschwörungstheorien forscht, stellt im Berliner «Tagesspiegel» unmissverständlich fest: «Wer glaubt, dass das Virus gar nicht existiert, es völlig ungefährlich ist oder nur für Chinesen lebensbedrohlich, der wird sich und andere nicht ausreichend schützen.»