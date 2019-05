Warum sich Facebook weigert, ein manipuliertes Video zu löschen

Die Informationsapokalypse lässt auf sich warten

Aus dem Vorfall lassen sich zwei Dinge lernen: Erstens sind manipulierte Videos auch im politischen Kontext eine reale Gefahr – allerdings auf eine andere Art und Weise, als die Berichterstattung im vergangenen Jahr nahegelegt hatte. 2018 schürten Dutzende Texte Angst vor sogenannten Deepfakes. Auch die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte mehrere Artikel und Videos zu diesen komplett gefälschten, aber täuschend echten Videos. Die Warnungen sind nicht grundsätzlich falsch, und das Missbrauchspotenzial ist enorm. Das zeigen manipulierte Porno-Videos, in die Gesichter bekannter Schauspielerinnen hineinmontiert werden. Aber die politische Informationsapokalypse ist noch nicht eingetreten.

Grösseren Schaden als perfekte, künstlich erzeugte Fälschungen haben bislang reale, aber geringfügig veränderte Videos angerichtet. Im vergangenen Jahr teilte das Weisse Haus ein manipuliertes Video, das den CNN-Journalisten Jim Acosta zeigt, wie er während einer Pressekonferenz versucht, eine Mitarbeiterin des Weissen Hauses davon abzuhalten, ihm das Mikrofon wegzunehmen. Der Vorfall löste grosse Aufregung aus, zwischenzeitlich wurde Acosta die Akkreditierung entzogen. Auch die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez wurde Opfer eines manipulativen Video-Zusammenschnitts, der ihre Interview-Antworten aus dem Kontext riss. Die Macher rechtfertigten die Fälschung später als «Satire».

«Facebook leugnet seine Verantwortung als wichtigste Nachrichtenquelle der Welt»

Die zweite Erkenntnis betrifft Facebook: Das Unternehmen handelt strikt nach den Regeln, die es sich selbst auferlegt hat. Gelöscht wird nur, was gegen Facebooks Gemeinschaftsstandards verstösst – also in erster Linie eindeutig strafbare Inhalte (ob das immer funktioniert, ist eine andere Frage). Fragwürdigen Manipulationen und Falschbehauptungen bleiben online. Hier verlässt sich Facebook auf die Zusammenarbeit mit Faktenprüfern, statt selbst Verantwortung für Inhalte zu übernehmen. Das gilt selbst für Holocaustleugnung, die Facebook in den USA nicht entfernen will. Im Gegensatz zu Deutschland ist es dort legal, den Völkermord der Nazis anzuzweifeln.

Facebook sei nicht im Nachrichtengeschäft, sondern im Social-Media-Business, sagte Managerin Bickert bei CNN. Journalistischen Massstäben wird Facebook tatsächlich nicht gerecht: Kein ansatzweise seriöses Medium käme auf die Idee, ein offensichtlich und mit bösartiger Absicht manipuliertes Video zu veröffentlichen oder stehen zu lassen. «Das ist lächerlich», schreibt Kara Swisher, Kolumnistin der New York Times. Facebook sei hervorragend darin, die Grenzen zwischen einfachen Fehlern und bewusster Irreführung zu verwischen. «Damit leugnet es seine Verantwortung als wichtigste Nachrichtenquelle der Welt.»