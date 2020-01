Die App, die der Privatsphäre ein Ende setzen könnte

Suchmaschinenspezialist Google schreibt auf seiner Website zur künstlichen Intelligenz, man «teile viele häufig diskutierten Bedenken bezüglich Missbrauch der Gesichtserkennung». So müsse die Gesichtserkennung fair bleiben und niemanden benachteiligen, die Privatsphäre der Nutzer schützen und das richtige Mass an Transparenz und Kontrolle ermöglichen. Und die Gesichtserkennung dürfe für Überwachung verwendet werden, «die den international akzeptierten Rahmen sprenge».

Rassistische Algorithmen

Auch Facebook verwendet Gesichtserkennung. Diese Funktion lässt sich in einem eigenen Abschnitt in den Einstellungen ein- und jederzeit auch wieder ausschalten. In einer Medienmitteilung beschreibt der Datenschutzbeauftragte Rob Sherman die grössten Bedenken: die Verwendungsmöglichkeiten für Ermittlungsbehörden, aber auch das Problem von Fehlerkennungen, die erwiesenermassen bei nicht weissen Menschen höher sind. «The Atlantic» hat schon 2016 berichtet, dass die Algorithmen ein Befangenheitsproblem hätten: So, wie die Systeme trainiert werden, erkennen sie nicht alle Ethnien gleich zuverlässig. Es liegt auf der Hand, dass bei einer App wie der von Clearview ein falscher Treffer für die Betroffenen verhängnisvolle Konsequenzen haben könnte.

Bei Facebook kommt die Gesichtserkennung nur bei den Leuten zum Einsatz, die ihr zugestimmt haben. Sie werden auf Fotos beschriften, wenn sie bereits vom Autor des Beitrags getaggt worden sind. Auch setzt das soziale Netzwerk die Gesichtserkennung dazu ein, um den Nutzern mehr Kontrolle darüber zu geben, wie ihre Fotos benutzt werden. Wenn beispielsweise jemand die Aufnahme eines fremden Facebook-Nutzers als Profilfoto benutzt, dann werde der Betroffene gewarnt.

Selbst Facebook hält sich zurück

Bei der Gesichtserkennung haben sich die Techkonzerne selbst Zurückhaltung auferlegt: Sie machen längst nicht alles, was technisch möglich wäre – so könnten sowohl Google als auch Facebook eine Suchmaschine anbieten, die genauso wie die von Clearview funktioniert. Auch die «New York Times» sagt, das Tabu sei gebrochen: Selbst wenn Clearview seine App nicht öffentlich zur Verfügung stellt, könnte das ein Trittbrettfahrer tun: «Jemanden über sein Foto zu identifizieren, könnte so einfach werden, wie einen Namen zu googeln.»