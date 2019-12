Dem Menschen bleibt nur das Herz

Am Ende wird alles gut: Nachdem der Mensch über Jahrhunderte gedemütigt wurde, zuerst von Maschinen, dann von der Digitalisierung, bricht ein neues Zeitalter an. Die Ära des Herzens. Denn das Emotionale ist das, was den Menschen ausmacht, was er als letztes Ass im Ärmel den seelen- und herzlosen Automaten und Algorithmen noch voraushat. Es ist ein versöhnlicher Lichtblick nach pessimistisch stimmenden einhundert Seiten.