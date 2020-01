Warum die USA Irans hyperaktive Hacker fürchten

Daten stehlen, Computer lahmlegen, Webseiten kapern – das passiert jeden Tag. Aber Industrieanlagen und Infrastruktur beschädigen – und damit womöglich Menschen gefährden, die auf diese angewiesen sind: Das ist praktisch ein Kriegsakt. Iran hat amerikanische Infrastruktur schon länger im Auge. 2016 klagte das US-Justizministerium sieben Iraner an, weil sie Kontrollsysteme eines Damms im Bundesstaat New York übernommen haben sollen. Physischer Schaden an Anlagen des Gegners ist aber nicht nur das Ziel Teherans. Im Herbst rühmte sich auch ein US-Offizieller, man habe Hardware in Iran bei einem Hack beschädigt.

John Hultquist von der IT-Sicherheitsfirma Fireeye sagt: «Wir sind besorgt, dass die Versuche iranischer Akteure, Zugang zu Anbietern industrieller Steuerungssystemsoftware zu erhalten, dazu genutzt werden könnten, gleichzeitig einen breiten Zugang zu kritischen Infrastrukturen zu bekommen.» Dazu zählt insbesondere das Stromnetz. Die grosse Angst gilt einem Hack, der das ganze Landstriche ins Chaos stürzt. Russische Hacker haben dies nach Ansicht vieler Experten 2015 in Teilen der Ukraine in die Realität umgesetzt.

Ziel eines historischen Hacks

Iran steht unter Verdacht, hinter einem gefährlichen Angriff auf eine Energieanlage zu stecken. 2017 hackten sich Angreifer in einer Raffinerie in Saudiarabien, Irans Erzfeind am Golf. Ihr Ziel waren Kontrollsysteme, die Hitze und Druck in der Ölanlage kontrollieren. Fachleuten zufolge hätten sie eine Explosion verursachen können, ein Programmierfehler der Hacker verhinderte wohl Schlimmeres.

Ein wirklich verheerender Angriff auf US-Einrichtungen wäre aber aufwendig, erklärt DeGrippo: «Wenn Iran als Reaktion auf die aktuelle Situation mit Cyber-Angriffen antworten will, dürfte es einige Zeit dauern, bis die Voraussetzungen erfüllt sind. Iran muss dafür erst seine Infrastruktur vorbereiten, die Ziele heraussuchen, digitale Köder auslegen und das Personal bereitstellen.»

Hacks gegen Industrieanlagen kennt Iran aus eigener Erfahrung – als Ziel eines historischen Hacks. 2009 gelang es einer fremden Macht, mit dem Wurm Stuxnet das iranische Atomprogramm zu sabotieren: Die raffiniert gebaute Schadsoftware wurde in die Atomanlage in Natans eingeschleust und brachte dort massenweise Zentrifugen dazu, sich so schnell zu drehen, dass sie kaputt gingen. Die Hauptverdächtigen: Israel und die USA. Stuxnet gilt heute als der erste Schuss in einem Cyberkrieg zwischen Teheran und Washington.