So einfach zeigen Sie Handybilder auf dem TV

Der grosse Fernseher im Wohnzimmer setzt nicht nur Fernsehprogramme in HD und Serien von Netflix optimal in Szene. Er ist auch ideal dafür geeignet, um die eigenen Fotos und Videos in eindrucksvoller Grösse vorzuführen oder selbst zu geniessen.

Nur: Wie bekommt man seine eigenen Medien vom Smartphone, Tablet der Laptop auf den grossen Bildschirm? Wenn man das passende Kabel und einen womöglich nötigen Adapter parat hat, dann stöpselt man die Geräte zusammen.

Viele Wege führen auf den Fernseher