Weltklasse aus Zofingen – Dieter Ammann zum 60. Geburtstag Dieter Ammann gilt als bedeutendster zeitgenössischer Komponist der Schweiz. Am Donnerstag feiert die Basel Sinfonietta den Aargauer mit einem Querschnitt durch sein weites Oeuvre. Nick Joyce

Ein Geburtstagskonzert im Stadtcasino für Dieter Ammann steht vor der Tür. Foto: Ingo Höhn

Dass Dieter Ammann in der Schweizer Klassikszene eine grosse Nummer ist, wusste man schon lange. Dass der 1962 in Aarau geborene Musiker eine internationale Komponistengrösse ist, wusste man hingegen erst nach getätigter Recherche. Bereits 2010 war Ammann Composer-in-Residence am Lucerne Festival, wo sein Konzertwerk «Turn» unter Leitung des grossen Pierre Boulez uraufgeführt wurde.