Machado liebt den Streit – Diesmal wird sie als

Putin-Versteherin angegriffen Mut hat sie, aber man hat Mühe, ihre Haltung nachzuvollziehen: Die linke Berner Parlamentarierin Simone Machado legt sich mit allen an. Jean-Martin Büttner

«Mir wird einfach unwohl, wenn es nur noch eine richtige Meinung gibt und keine Komplexität mehr»: Simone Machado, die für die Grünalternative Partei politisiert. Foto: Keystone

Ihr Interesse reicht von der Berner Altstadt bis in den Kreml, ihre Kampfzone umfasst die Corona-Wirren und die Ukraine. Ausserdem hat Simone Machado eine interessante Biografie. Sie wuchs im kalifornischen San Diego und in Genf auf, lebte dann in Bern, sie spricht vier Sprachen, arbeitet als Juristin in sozialen Themen. Und sie hat das untrügliche Talent, sich mit allen anzulegen. Beziehungsweise, wie sie es formuliert, «wenn es darauf ankommt, mich für meine Werte gegen den Rest zu stellen».