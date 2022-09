Saisonstart für den RTV – Diesmal soll es mit den Playoffs klappen Der RTV Basel trifft am Donnerstag im Auftaktspiel der NLA auswärts auf den BSV Bern. Trainer Ike Cotrina und seine Mannschaft wollen einen Schritt nach vorne machen. Simon Tribelhorn

Dem RTV Basel mit Vereinsikone Igor Stamenov (r.) gelang letztes Jahr der Klassenerhalt gegen Chênois Genève. Foto: Pino Covino

Nach einer starken Saison in der NLA stand der RTV Basel in der vergangenen Spielzeit am Ende mit 19 Punkten da, 7 mehr als im Jahr zuvor. Der starke Schlussspurt reichte jedoch nicht für die Playoffs, und so mussten Basels beste Handballer im Duell mit Chênois Genève gegen den Abstieg spielen, das die Basler allerdings klar für sich entschieden.

Am Donnerstag startet bereits die neue Saison mit einem Auswärtsspiel gegen den BSV Bern (19.15 Uhr), und beim RTV ist man durchaus zuversichtlich, an die gute Leistung der vergangenen Spielzeit anknüpfen zu können. Mit Ikone Igor Stamenov und Dennis Krause hat man zwar zwei namhafte Abgänge zu beklagen, jedoch bleiben der Kern der Mannschaft sowie Trainer Ike Cotrina dem RTV erhalten. Das einzige Manko sind die Langzeitverletzungen von Stammgoalie André Willimann und Neuzugang Romain Bouilloux (beide Verletzungen am Kreuzband). Zudem wird Kreisläufer Igor Cagalj ebenfalls verletzungsbedingt erst Ende September wieder zum Kader stossen können.

Viel Neues beim TV Möhlin Infos einblenden Nicht nur der RTV Basel, sondern auch der TV Möhlin und der TV Birsfelden starten in die Saison. Die beiden B-Ligisten haben am Wochenende jeweils auswärts anzutreten. Bei den Fricktalern ist in dieser Spielzeit nicht nur der Trainer neu - Zoltan Majeri ersetzt Samir Sarac. Mit Nicolas Wessner, Manuel Csebits, Dennis Grana, Luca Halmagyi und Armin Sarac sind wichtige Stützen nicht mehr dabei. Prominentester Neuzugang ist der Kanadier Justin Larouche. Der TV Birsfelden hingegen setzt weiterhin konsequent auf den eigenen Nachwuchs - mit Ausnahme des bald 42-jährigen Kubaners Guillermo Corzo. In der letzten Saison musste die Mannschaft aus dem Baselbiet erstmals seit dem Aufstieg 2015 nicht um den Klassenerhalt zittern. Das ist auch das Verdienst von Trainer Marcel Keller. (dw)

Die sieben Siege in den acht Testspielen der Vorbereitung dürften trotzdem für Optimismus sorgen. So sagt Vizepräsident Tom Ryhiner, dass der RTV «an einem guten Tag jeden in der Liga schlagen kann». Das Saisonziel sei auf jeden Fall wie schon letztes Jahr das Erreichen der Playoffs. Ausserdem will man durch gute Leistungen versuchen, den RTV in der Region bekannter zu machen, damit die Rankhofhalle auch in Zukunft gut gefüllt ist. Dabei helfen wollen auch die vier Neuzugänge, mit denen man die Mannschaft zusätzlich stärken konnte.

Der Allrounder: Januš Lapajne

Januš Lapajne bringt Erfahrung und Professionalität mit. Foto: RTV Basel

Der 27-Jährige spielte letztes Jahr noch bei Kriens-Luzern – und wurde nach einem Spiel gegen den RTV als «Player of the Game» ausgezeichnet. Der Slowene hat die Verantwortlichen des RTV so überzeugt, dass man entschloss, ihn nach Basel zu holen, um «einen vielseitigen Spieler und eine tolle Persönlichkeit zu verpflichten, der die Mannschaft als Spielmacher und Leader ergänzen wird».

RTV-Trainer Ike Cotrina denkt, dass Lapajne, der bereits in Frankreich (PSG Handball), in der Slowakei (Presov) und in Nordmazedonien (Metalurg) spielte, bevor er vor zwei Jahren in die Schweiz kam, der Mannschaft vor allem durch seine Flexibilität und Erfahrung weiterhelfen kann: «Er ist ein guter Angriffsspieler, gleichzeitig kann er in der Abwehr spielen, das gibt uns verschiedene Möglichkeiten, die wir letztes Jahr nicht hatten. Er ist auch sehr professionell, das ist etwas, was wir brauchen, denn wir wollen Fortschritte machen, und Januš ist ein super Vorbild.»

Der Stamenov-Nachfolger: Maximilian Freiberg

Ike Cotrina und Maximilian Freiberg (Bild) kennen sich bereits. Foto: RTV Basel

Für Freiberg wird das Auftaktspiel gegen Bern ein Wiedersehen mit seinen alten Teamkollegen: Der 23-Jährige spielte vier Jahre lang beim BSV Bern, bevor er zum RTV Basel stiess. Dort trifft er nun auf Ike Cotrina, die beiden kennen sich bereits aus früheren Zeiten: «Er hat in der NLB auch Rückraum rechts gespielt, so wie Igor Stamenov kann er auch auf dem Flügel spielen. Ich kenne ihn schon lange, ich habe ihn vor fünf, sechs Jahren im Regionalen Leistungszentrum Bern trainiert, und für mich war es eine Priorität, ihn zu holen. Er ist immer noch jung und hatte in den letzten Jahren in Bern nicht viel gespielt. Er ist aber körperlich bereit, intelligent und hat Erfahrungen im Training, er braucht einfach Spielminuten», sagt der Trainer der Realturner.

Der Pechvogel: Romain Bouilloux

Bei Roman Bouilloux (hier im Trikot von Wacker Thun) verlief der Start in Basel anders als geplant. Foto: Markus Grunder

Bereits im ersten Training mit dem RTV im Juni verletzte sich der Neuzugang von Genf am Kreuzband und fällt nun für längere Zeit aus. Cotrina hofft dennoch auf eine baldige Rückkehr des 21-Jährigen: «Er kann uns auf allen Rückraumpositionen helfen und ist polyvalent einsetzbar. Letztes Jahr hat er uns viele Probleme bereitet, als wir gegen ihn spielten. Ich hoffe, dass er möglichst schnell wieder gesund ist, das ist das Wichtigste.»

Als Reaktion auf den Ausfall von Bouilloux entschied sich der RTV, Dylan Brandt erneut vom HSC Suhr auszuleihen, um die Lücke von Bouilloux zu füllen. «Er kennt die Mannschaft und unser System bereits, deshalb denke ich, dass er uns weiterhelfen kann, so wie er es schon letztes Jahr getan hat», so Cotrina.



Der vermeintliche Rotationsspieler: Luca Halmagyi

Nach dem Abgang von Dennis Krause suchte der RTV einen Spieler, der den Deutschen sporadisch ersetzen konnte. Mit dem 34-jährigen Halmagyi konnte man einen Kreisläufer vom TV Möhlin verpflichten, der nicht nur durch seine Erfahrung, sondern auch durch seine Körpergrösse (fast zwei Meter) auffällt. Durch den Ausfall von Igor Cagalj wird er jetzt allerdings eine grössere Rolle in der Mannschaft übernehmen müssen als geplant. Ike Cotrina ist dennoch optimistisch: «Er hat gut trainiert, und ich denke, er kann uns in der Abwehr helfen, und wenn er sich an unser Spielsystem adaptiert, künftig auch im Angriff.»

Das RTV-Kader für diese Saison (es fehlen Luca Halmagyi und Roman Bouilloux). Foto: RTV Basel

Infos einblenden 1. Runde: Donnerstag, 1. September, 19:15 Uhr. BSV Bern – RTV Basel. 2. Runde: Sonntag, 4. September, 17:00 Uhr. HSC Kreuzlingen – RTV Basel. 3. Runde: Samstag, 10. September, 18:00 Uhr. RTV Basel – Kadetten Schaffhausen (Rankhof). 4. Runde: Mittwoch, 21. September, 19:00 Uhr. Pfadi Winterthur – RTV Basel. 5. Runde: Samstag, 24. September, 18:00 Uhr. RTV Basel – Wacker Thun (Rankhof). 6. Runde: Mittwoch, 28. September, 19:30 Uhr. RTV Basel – HSC Suhr Aarau (Rankhof). 7. Runde: Samstag, 1. Oktober 18:00 Uhr. GC Amicitia Zürich – RTV Basel. 8. Runde: Mittwoch, 19. Oktober, 19:30 Uhr. HC Kriens-Luzern – RTV Basel. 9. Runde: Sonntag 23. Oktober, 18:00 Uhr. RTV Basel – TSV St. Otmar St. Gallen (Rankhof). Alle Resultate finden Sie hier.

Fehler gefunden?Jetzt melden.