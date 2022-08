Regionale Ziele am Esaf – Diesmal soll es mit dem Baselbieter Kranz klappen Zum Team der Nordwestschweizer am Esaf in Pratteln zählen auch fünf Aktive aus dem gastgebenden Kantonalverband. Sie sollen das lange Warten auf Eichenlaub beenden. Dominic Willimann

Adrian Odermatt (rechts) traf am Baselstädtischen Schwingertag im Schlussgang auf Samuel Giger. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

280 Schwinger sind am Esaf in Pratteln gemeldet. Unter ihnen befinden sich auch fünf Baselbieter. Roger Erb, Lars Voggensperger, Samuel Brun sowie die Brüder Adrian und Jonas Odermatt. Ebenso auf der Liste stehen die Namen von Andrj Gerber und Remo Kocher – sie kommen dann zum Einsatz, wenn sich einer aus dem Nordwestschweizer Teilverband verletzten würde.

Die Baselbieter Delegation ist am Heimfest zwar nicht in zahlreicher Anzahl vertreten, doch sind die Chancen, in die ersten 15 bis 18 Prozent der Rangliste zu kommen, so gross wie selten zuvor. Wer sich in diesem Teil der Schlussstatistik befindet, geht mit dem begehrten Eichenlaub nach Hause – und darf sich zeitlebens «Eidgenosse» nennen.

Auf diesen wichtigsten Kranz im Schwingsport warten die Baselbieter seit langem. 2007 in Aarau war es, da Damian Zurfluh letztmals mit einer eidgenössischen Auszeichnung von einem Esaf heimkehrte. Dabei benötigte der Baselbieter das nötige Quäntchen Glück. Das gestellte Duell gegen Adrian Laimbacher im achten Gang reichte dem damals 29-Jährigen gerade noch in den letzten Kranzrang.

Lars Voggensperger (unten) hat grosse Fortschritte gemacht – auch dank dem Duell gegen Schwingerkönig Kilian Wenger. Foto: Marcel Bieri

Diesmal sind die Anwärter aus dem Kantonalverband des Esaf-Gastgebers weitaus jünger. Die besten Chancen, im vorderen Teil der Rangliste mitzumischen haben Adrian Odermatt, Lars Voggensperger und auch Samuel Brun, der allerdings lange Zeit verletzt war. «Ich bin zuversichtlich, dass wir zwei eidgenössische Kranzschwinger rausbringen», sagt Patrick Waldner.

Der Präsident des Baselbieter Kantonalverbands ist ehemaliger Kranzschwinger. Und weiss, was es heisst, an einem Esaf teilzunehmen. Dass es ein bisschen mehr braucht denn gewöhnlich. Dass die Kulisse mit 50’900 Fans in der Arena beeindruckend ist. Und dass man eben an beiden Tagen die Leistung abrufen muss, die es braucht, um zu reüssieren.

Der Sieg gegen einen Alten

Auch deshalb hat der Kantonalverband dafür gesorgt, dass seine Athleten sich ganz auf ihren Einsatz fokussieren können: Keine Helfereinsätze am Esaf mehr, keine Medienkontakte. Waldner sagt: «Sie sollen nur noch diese Stätte, an der sie in den vergangenen Jahren x-mal vorbeigefahren und -gelaufen sind, im Kopf haben.» Denn eines weiss Waldner aus eigener Erfahrung: «Wenn du am Samstag in dieses mobile Stadion einläufst, bist du voller Adrenalin.»

Den Schliff für den wichtigsten Wettkampf in diesem Jahr holten sich die Baselbieter Top-Schwinger auch an Festen ausserhalb ihres Kantonalverbands. Und durften dort wertvolle Erfahrungen sammeln. Wie etwa Odermatt bei seiner Teilnahme auf der Schwägalp. Zwar war es das einzige Kranzfest, an dem der 21-Jährige aus Liesberg leer ausging, doch konnte er einen Achtungserfolg feiern. Odermatt legte «Oldie» Stefan Burkhalter (48) aufs Kreuz.

Burkhalter ist wie David Schmid Eidgenosse. Jener Schmid, der beim Aargauer Kantonalen gegen Lars Voggensperger verlor. Dieser Plattwurf brachte den 21-Jährigen aus Schönenbuch auf den zweiten Schlussrang. Ein Exploit, der Voggenspergers Form bestätigt: Trat er in dieser Saison an, wurde er für seinen offensiven Schwingstil jedes Mal mit einem Kranzgewinn belohnt.

Viele Schwingfeste hat Samuel Brun (rechts) in dieser Saison nicht bestreiten können. Foto: Philipp Schmidli (Keystone)

Diese Kontinuität der beiden konstantesten Baselbieter soll am Esaf beibehalten werden. Damit eben dieses Esaf nicht nur in Erinnerung bleibt, weil es in Pratteln stattfand. Sondern eben auch, weil der gastgebende Kanton zu den Kranzgewinnern zählte. Vielleicht hilft da auch der Heimvorteil. Waldner sagt: «Es ist sicherlich speziell, dass unsere Athleten daheim übernachten können.»

Der Einmarsch der Jungen

Gelingt das Holen des angestrebten Eichenlaubs, dürften auch die Vereine in der Region davon profitieren. Waldner sagt, dass bereits im Vorfeld des Esaf ein Zugang von Jungschwingern in den Clubs zu beobachten sei. Erfahrungsgemäss sei in den Schwingkellern nach derartigen Grossanlässen immer mehr los. «Wir hoffen auf Esaf-Nachhaltigkeit auch im Sägemehl», erzählt Waldner.

Die aktuellen Jungschwinger des Baselbiets sowie der angrenzenden Kantone (Co-Gastgeber Basel-Stadt stellt übrigens keinen Schwinger am Esaf) erhalten in Pratteln gar die Möglichkeit, das Geschehen der Aktiven aus nächster Nähe zu verfolgen: Sie dürfen bei einem Einmarsch in die Arena das Ambiente aufnehmen. Und mit ansehen, wie die Baselbieter Schwinger alles dafür unternehmen werden, um am Sonntagabend erstmals nach 15 Jahren wieder für einen Esaf-Achtungserfolg zu sorgen.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

