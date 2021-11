Türkische Rüstungsgeschäfte – Diesmal hat sich Erdogan verzockt Die USA wollen dem Nato-Partner keine F-35-Kampfjets liefern. Sollte Staatschef Erdogan auf ein russisches Modell zurückgreifen, riskiert er die Mitgliedschaft in der westlichen Allianz. Tomas Avenarius aus Istanbul

Der türkische Staatschef und der US-Präsident haben sich über Rüstungsgeschäfte gründlich entzweit: Recep Tayyip Erdogan und Joe Biden bei ihrem Treffen in Rom. Foto: AFP

Der türkische Präsident liebt es, zu bluffen. Aber diesmal hat Recep Tayyip Erdogan sich verzockt. Im Streit um die Lieferung amerikanischer Patriot-Raketen wollte er Washington mit dem russischen Konkurrenzsystem S-400 unter Druck setzen, liess sich 2019 die ersten Raketen von Moskau liefern. Washington warf Ankara im Gegenzug kurzerhand aus dem US-Programm für das derzeit leistungsfähigste westliche Kampfflugzeug, die amerikanische F-35, die auch die Schweiz beschaffen wird. Jetzt steht Ankara ohne modernes Kampfflugzeug der fünften Generation da: Die türkische Luftwaffe läuft Gefahr, abgehängt zu werden.

Das Aus für die F-35 ist folgenreich und bitter. Die türkische Luftwaffe hatte mehr als 100 Jets bestellt, Teile der Produktion waren an die Türkei vergeben, erste Stützpunkte für das Wunderflugzeug modernisiert worden. Ob das Land von den USA entschädigt wird für die bereits gezahlten 1,4 Milliarden Dollar, ist völlig offen. So verliert die Türkei mit jedem Monat ein Stück militärischer Schlagkraft. Der mit Fanfaren angekündigte türkische Jet der 5. Generation, ein digitalisiertes Tarnkappenflugzeug, ist vorerst ein Traum. Die Entwicklung ausgereifter Kampfflugzeuge dauert Jahrzehnte. Die Türkei hat keine Erfahrung, müsste Komponenten zukaufen.

Moskau taugt nicht mehr als Lieferant

Die optimale Lösung für die kommenden Jahre wäre die F-35 gewesen, die Türken fliegen ohnehin US-Flugzeuge. Doch nun darf Ankara die Maschine nicht kaufen, weil die Amerikaner befürchten, dass das leistungsfähige Radar der S-400 die Digitaltechnik der F-35 auslesen könnte. Der Jet, der auch von mehreren Nato-Staaten geflogen werden soll, wäre dann verletzlich.

Nun sucht Ankara einen Ausweg. Russland kommt als Lieferant nach dem S-400-Debakel kaum infrage. Zwar hat Präsident Wladimir Putin, der die Nato um jeden Preis schwächen möchte, Erdogan seine Su-57 angeboten. Aber dann wäre die Türkei als Nato-Mitglied nicht mehr vermittelbar. Zudem sind moderne Kampfflugzeuge Plattformen für Bomben, Raketen und digitale Aufklärungssysteme: Westliche Technik liesse sich mit den russischen Jets nicht nutzen, die Türkei würde vollends von Moskau abhängig.

Wird von vielen Nato-Staaten geflogen und auch von der Schweiz beschafft: Ein Lockheed Martin F-35A Fighter in Payerne. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Weil die Zeit drängt, gibt es nach Meinung von Fachleuten nur eine Lösung: die veralteten F-16-Kampfjets rasch zu modernisieren. Ankaras Luftwaffe fliegt 270 dieser Maschinen, die Hälfte gilt als modernisierungsbedürftig. Daher sollen nun in den USA 40 neue F-16 gekauft und 80 alte aufgerüstet werden. So wäre die Luftwaffe für die kommenden Jahre halbwegs gerüstet. Etwa gegenüber dem Erzfeind Griechenland. Athen bekommt nicht nur F-35 aus den USA, es hat in Frankreich auch 18 Rafale-Kampfflugzeuge gekauft.

Den Türken steht das Wasser also bis zum Hals. Präsidentensprecher Ibrahim Kalin sagte, seinem Land wäre es am liebsten, es würde wieder ins F-35-Programm aufgenommen. Doch ein nicht genannter US-Offizieller sagte der Website «Yetkin-Report»: «Die Türkei ist raus. Punkt. Es ist gelaufen.»

Die für die F-35 bereits gezahlten 1,4 Milliarden Dollar sollen beim F-16-Paket angerechnet werden.

Und selbst wenn die Amerikaner sich erweichen liessen: Solange Ankara die S-400 nicht ausmustert, wird sich nichts bewegen. «Falls das F-35-Problem nicht gelöst werden kann, dürfen wir keine weitere Zeit verlieren. Dann geht es um Entschädigung», sagt Erdogans Berater Kalin. Soll heissen: Die für die F-35 bereits gezahlten 1,4 Milliarden Dollar sollen beim F-16-Paket angerechnet werden. Beim G-20-Treffen in Rom hatte US-Präsident Joe Biden seinem Amtskollegen angeblich zugesichert, sich für Ankara einzusetzen. Biden, der Erdogan gut kennt und ihn nicht mag, hat aber hinzugefügt, dass dies schwierig werden und dauern könne.



Garantiert ist ein schnelles F-16-Geschäft nicht. Das Fehlen eines zeitgemässen Kampfflugzeugs für die türkische Luftwaffe ist aber auch ein Problem für die Nato. Nach wie vor ist die Türkei verantwortlich für den Schutz der Nato-Südflanke. Ohne starke Luftwaffe kann das Land dies nicht garantieren.

