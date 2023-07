Out an der U-21-EM – Diesmal haben die Schweizer grosses Pech Die Mannschaft von Patrick Rahmen verliert den Viertelfinal gegen Spanien in Bukarest 1:2 nach Verlängerung. Das entscheidende Gegentor fällt auf unglückliche Weise.

Da ist es passiert: Die Schweizer ärgern sich über das 1:2 in der Verlängerung. Foto: Toto Mati (Blick/Freshfocus)

Die einen sagten: völlig unverdient. Die anderen sagten: völlig egal. Tatsächlich brauchte es die Schweizer nicht weiter zu kümmern, dass sie trotz acht Gegentoren in der Vorrunde und nur dank glücklicher Fügungen die K.-o.-Runde erreicht hatten. Sie bekamen unverhofft eine zweite Chance – und zeigten in Bukarest gegen Spanien, dass sie zurecht im Viertelfinal waren. Sie forderten den Favoriten 120 Minuten lang, sie durften auf einen Coup hoffen, doch am Ende standen sie mit leeren Händen da. Ohne Ticket für den Halbfinal. Und damit auch ohne Chance auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris.

Die Schweiz verlor 1:2 nach Verlängerung, nach aufopferungsvollem Kampf, nach spätem Comeback – und nach äusserst unglücklichem Gegentor. Es lief die 103. Minute, als Miranda aus gut 20 Metern zum Linksschuss ansetzte und Blums Bein dem Ball eine fatale Richtungsänderung gab, so dass dieser hinter Goalie Saipi im Netz einschlug. Es sollte der Gegentreffer sein, der das Turnier für die Mannschaft von Patrick Rahmen beendet.

Amdouni bringt die Hoffnung zurück

Die Schweizer dürfen sich aber erhobenen Hauptes von der EM verabschieden, im wichtigsten Spiel gelang ihnen die beste Leistung. Sie präsentierten sich als mühsame Gegner, sie verteidigten gerade in der ersten Hälfte variabel, mal pressten sie hoch, mal liessen sie die Spanier kommen, um sie dann am Abwehrverbund abprallen zu lassen. Vor allem aber gingen sie giftig zu Werke, sie standen den Filigrantechnikern auf die Füsse und frustrierten sie so immer wieder. Kurz: Sie spielten von Beginn an so diszipliniert wie noch nie an diesem Turnier, nachdem sie in jedem Gruppenspiel spätestens nach 19 Minuten in Rückstand gelegen hatten.

Diesmal dauerte es bis zur 68. Minute, bis es passierte. Der kurz zuvor eingewechselte Sohm spielte in der gegnerischen Hälfte einen Fehlpass, die Spanier schalteten schnell um, Ruiz legte im Strafraum auf Sergio Gomez zurück, der gekonnt einschob. Die Erlösung für Spanien? Nein, denn die Schweizer kamen in der 91. Minute zurück, als Von Moos Amdouni lancierte und der aus kurzer Distanz Goalie Tenas überwand. Der Ausgleich sollte dennoch nicht mehr als einen 30-minütigen Umweg für die Spanier bedeuten.

Das Schweizer Scheitern in ihrem ersten K.-o.-Spiel an einer U-21-EM seit zwölf Jahren – damals verlor die Mannschaft um Sommer, Xhaka und Shaqiri den Final ebenfalls gegen Spanien – bedeutet auch: Der FC Winterthur muss nicht länger auf ­seinen Trainer warten: Patrick Rahmen kann nun übernehmen.

