Polizeikontrolle von Basler Schulkindern – Dieses Schild verbietet auch Trotti­fahren Am Freitagmorgen kontrollierte die Verkehrspolizei am Spalenberg. Besonders Schulkinder verstiessen gegen das Gesetz. Mirjam Kohler

Am Spalenberg gilt ein Fahrverbot, von dem auch Velos oder Trottinette betroffen sind. Signalisiert wird das mit einer Verbotstafel, auf der ein Inline-Skate-Schuh zu sehen ist. Gerade Schulkinder scheinen vom Verbot nichts zu wissen – oder scheren sich nicht darum.

Das wird aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Basel-Stadt deutlich. Am Freitagmorgen habe man am Spalenberg eine Kontrolle durchgeführt. 42 «fahrzeugähnliche Geräte» beziehungsweise die, die damit unterwegs waren, wurden kontrolliert. Es wurden 11 Bussen ausgestellt und 7-mal zuhanden der Verkehrsprävention eine Meldung geschrieben.

«Offensichtlich war es vor allem Schulkindern auf dem Schulweg nicht bewusst, dass am Spalenberg auch für das Trottinett ein Fahrverbot gilt. Sie wurden über die Gefahren der steilen Neigung und die diversen Hauseingänge mit direktem Strassenzugang aufmerksam gemacht», heisst es in der Medienmitteilung.

Doch was heisst das für die betroffenen Kinder? Man erkläre ihnen in so einem Fall das Verbot, so ein Sprecher der Basler Polizei. Weitere Konsequenzen habe ein solcher Zwischenfall im Normalfall nicht. In einigen Fällen kontaktiere man allenfalls auch die Eltern, heisst es auf Nachfrage.

Die erwähnten Meldungen an die Verkehrsprävention meinen, dass Polizistinnen und Polizisten, die im Rahmen der Verkehrsausbildung von Kindern an Schulen sind, auf solche Fallstricke hinweisen sollen.

