Wunderbares in der Villa Winzerpark – Dieses Restaurant, diese Kulinarik: Einfach prächtig Eine Neuentdeckung, die sich gelohnt hat. Eine Hymne in fünf Gängen – plus Amuse-Bouche. Sebastian Briellmann

Was für eine Villa: Das Restaurant Winzerpark, ein Ort zum Wohlfühlen. Foto: Villa Winzerpark

Zu Beginn gleich ein kleines Geständnis: Wir geben zu, dass die «Villa Winzerpark» bisher irgendwie an uns vorbeigegangen ist. Und wir fügen ohne Umschweife an: Das war ein Fehler. Über dem Dorfkern von Allschwil gelegen, lädt das prunkvolle Haus wunderbar dazu ein, sich ein paar Stunden aus dem Alltag zurückzuziehen – und sich zurückzulehnen: Denn das Menü hat es in sich. Und die Geschichte der Villa natürlich ebenso.