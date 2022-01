Neue Trendfarbe «Very Peri» – Dieses Pastellviolett kommt wie gerufen Die Pantone-Farbe des anbrechenden Jahres ist Lila. Warum das perfekt in unsere Zeit passt. Silke Wichert

Raus aus der Tristesse! Das ist die Botschaft der Pantone-Farbe des Jahres. Foto: Pantone Very Peri/Off-White Canvas/Hersteller

Weiss noch jemand, wie die Pantone-Farbe des Jahres 2020 hiess? Und von 2021? Na?

Wer nicht im Malerbedarf arbeitet, hat «Classic Blue» und «Ultimate Gray + Illumination» (eine Doppelspitze aus Grau und Zitrusgelb für besonders ambivalente Zeiten) wahrscheinlich längst vergessen. Dafür hat die neue Farbe für 2022, «Very Peri», gute Chancen, langfristig im Gedächtnis zu bleiben.

Weiter nach der Werbung

Sie Lila zu nennen, ist laut dem amerikanischen Schöpfer Pantone nicht korrekt. Die Namenskreation Very Peri kommt nämlich von Periwinkle, der englischen Bezeichnung für Immergrün, dessen Blüten zwischen einem blassen Purpurton und Pastellviolett changieren. Irgendwo zwischen Milka-Kuh und Microsoft Teams also.

Aber brauchen wir in unserer angeblich so individualisierten Gesellschaft mit ihren unzähligen Mikroströmungen ernsthaft noch eine ultimative Modefarbe? Die Wahrheit ist wohl: Wenn immer neue Hiobsbotschaften vermeldet werden, kommt eine Ladung triviales Pastellviolett wie gerufen.

Ein Hauch von Very Peri: Lady Gaga bei der Premiere des Kinofilms «House of Gucci» in London. Foto: Vianney Le Caer (Keystone)

In erster Linie ist das Ganze natürlich eine Marketing-Nummer der Firma Pantone. Tatsächlich denken sich die Experten und Farbpsychologen der hauseigenen Trendforschung aber auch etwas bei ihrer Wahl. Die Farbe soll ja den Moment widerspiegeln, unsere Stimmung illustrieren (wir erinnern uns: 2020 blau, 2021 mehrheitlich grau).

Die Entscheidung für Very Peri wird so erklärt: Die Mischung aus dem Vertrauten Blau und dem abenteuerlustigen Rot sei ein Symbol für den Wandel, den wir gerade durchmachen. Nach einer intensiven Zeit der Isolation veränderten sich unsere Vorstellungen und Standards, und unser physisches und digitales Leben verschmelze auf neue Weise. Die Farbe stehe für kühne Neugier, die unseren kreativen Geist belebt.

Wer will da nicht sofort die Wände lila streichen, um seinen persönlichen Aufbruch zu signalisieren? Den violetten Lidschatten auftragen, nur noch das lila Herzchen als Emoji verwenden?

Lila, Violett oder wie man es nennen möchte, deutete sich tatsächlich schon als Trendfarbe der letzten Monate an. Bei der Inauguration von Joe Biden trugen seine Frau, Kamala Harris und Hillary Clinton allesamt Varianten dieses Farbtons. Lady Gaga wählte bei der «House of Gucci»-Premiere eine leuchtend lila Robe, zuvor hatten Jared Leto und sein Schauspielkollege Daniel Kaluuya bei den Sag Awards beide Anzüge in Deep Purple an. Letzteres war besonders denkwürdig, ist Lila ja traditionell nicht die testosterongetränkteste Farbe. Das könnte den Aufbruch in bunt gemischtere Zeiten zwischen den Geschlechtern markieren. Genau damit muss Very Peri jetzt natürlich weitermachen.

Überhaupt lastet viel auf der neuen Farbe des Jahres. Mit ihr wurde erstmals seit 23 Jahren eine neue Schattierung kreiert, die so vorher nicht im Farbfächer vorhanden war. Ganz neue Zeiten erfordern eben ganze neue Töne. Die Nummer 17-3938 soll nicht weniger als den Weg raus aus der Tristesse, rein ins aufregende digitale Metaverse weisen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.