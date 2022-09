Strom für die Schweiz und Europa – Dieses neue Kraftwerk kommt zum perfekten Zeitpunkt 2,2 Milliarden Franken hat eine neue hochpotente Anlage im Unterwallis gekostet. Nach über zehn Jahren Bauzeit ist das Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance endlich ans Netz gegangen. Philippe Reichen aus Finhaut

Der Stausee Emosson versorgt das Pumpwasserkraftwerk Nant de Drance mit Wasser. Geplant ist, den Stausee während der Woche zu entwässern und am Wochenende wieder zu füllen. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Es ist ein Bauwerk für die Ewigkeit. Das drücken auch die Zahlen aus. 2,2 Milliarden Franken hat das Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance in der Unterwalliser Berggemeinde Finhaut gekostet. Zu Spitzenzeiten arbeiteten 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Bau. Sie bohrten 17 Kilometer Stollen in den felsigen Untergrund und schafften 1,7 Millionen Kubikmeter Gestein aus dem Berg nach draussen und das alles auf 2000 Metern Höhe und auch im tiefsten Winter.