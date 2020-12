Vor dem Spitzenspiel gegen YB – Dieses Mal hat der FC Basel die Vorteile auf seiner Seite Drei Siege in Folge, nur noch zwei Punkte Rückstand: Die Vorzeichen vor dem Spitzenspiel zwischen dem FC Basel und den Young Boys sind grundlegend anders als im Hinspiel. Tilman Pauls

Meschack Elia erzielte im Hinspiel das 2:1 für die Berner und entschied ein Spiel, das unter anderen Vorzeichen stand als der zweite Vergleich der beiden grössten Titelkonkurrenten. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Plötzlich sind es nur noch zwei Punkte. Mit einem Sieg im Spitzenspiel könnte sich der FC Basel am Mittwoch an den Young Boys vorbei auf den ersten Platz schieben. Die Berner haben aufgrund des zerstückelten Spielplans zwar eine Partie weniger bestritten und liegen virtuell fünf Punkte vorne. Aber trotzdem: Die Basler sind dicht dran am Favoriten auf den Meistertitel.

Das Hinspiel in Bern vor dreieinhalb Wochen hat das Team von Ciriaco Sforza noch mit 1:2 verloren. Doch in der Zwischenzeit haben sich die Situationen bei beiden Clubs verändert. Die BaZ nennt fünf Aspekte, die für die Basler sprechen: