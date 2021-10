«Drei drollige Dramen» – Dieses Kinderbuch provoziert die Mundmuskeln Das neu auf Deutsch übersetzte Kinderbuch von Margaret Atwood, Autorin von «Der Report der Magd», hält Lebenslehren und eine Art Training für die Zunge bereit. Nathalie Reichel

Die Kanadierin Margaret Atwood ist eine der herausragendsten Autorinnen des englischsprachigen Raums. Foto: © Piper Verlag

Wer sich genau geachtet hat, dürfte bereits am Titel die Besonderheit des Buchs erkannt haben: «Drei drollige Dramen». Was fällt auf? Richtig, alle Wörter beginnen mit dem gleichen Buchstaben, und ja, dieses Stilmittel – sogenannte Alliterationen – zieht sich durch das ganze Kinderbuch von Margaret Atwood. Doch der Reihe nach.

Skurrile Begegnungen, surreale Zwischenfälle und unerwartete Happy Ends – das verbindet die drei Kindergeschichten der kanadischen Autorin, die in den 2000er- und 2010er-Jahren ursprünglich als einzelne Erzählungen veröffentlicht wurden und erst 2017 unter dem Originaltitel «A Trio of Tolerable Tales» gemeinsam erschienen.