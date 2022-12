Arlesheim und Sissach – Dieses Jahr gibt es zwei Gewinner des Baselbieter Freiwilligenpreises Der diesjährige Freiwilligenpreis des Kantons Basel-Landschaft geht an die «Freiwillige Begleitgruppe für Flüchtlinge» aus Arlesheim und Rosario Catalano, Obmann der Vogelvolière Sissach. Lea Buser

Die Auszeichnung des diesjährigen Freiwilligenpreises (v.l.n.r.): Jurypräsident Thomas Nigl, Marie Regez, Leiterin der «Freiwilligen Begleitgruppe für Flüchtlinge», Volièren-Obmann Rosario Catalano und Regierungspräsidentin Kathrin Schweizer. Foto: Letizia Dipner / SID

Diese Woche verlieh der Kanton Basel-Landschaft den Freiwilligenpreis im Sozialbereich 2022. Regierungspräsidentin Kathrin Schweizer überreichte gleich zwei Urkunden: Zum einen an Marie Regez, Leiterin der «Freiwilligen Begleitgruppe für Flüchtlinge» aus Arlesheim, zum anderen an Rosario Catalano, Volièren-Obmann aus Sissach.

Die Gruppe bildete sich bereits im Jahr 2015 und kümmerte sich damals vor allem um syrische Flüchtlinge. Als zahlreiche ukrainische Flüchtende nach Arlesheim gekommen seien, habe die Begleitgruppe «eine Vielzahl von Hilfeleistungen für Betroffene, die Sozialhilfe und die Gemeinde» erbracht, heisst es in der Medienmitteilung vom Donnerstag.

Die Begleitgruppe decke ein breites Spektrum an Angeboten ab, erklärt Thomas Nigl, Jurypräsident und Generalsekretär der Sicherheitsdirektion. Marie Regez sei gut in der Gemeinde vernetzt und führe den Verein mit grossem Elan. Mit der dadurch entstehenden Zusammenarbeit zwischen Institutionen, Privatpersonen und der öffentlichen Hand zeige die Gruppe, dass ein Freiwilligenverein nicht losgelöst seiner Arbeit nachgehe, sondern es sich um ein Zusammenspiel verschiedener Beteiligter handle, sagt Nigl.

Zusätzlicher Preis für Sissacher

Aussergewöhnlich ist, dass der Antrag für den mit 5000 Franken dotierten Preis von der Sozialhilfebehörde Arlesheim eingereicht wurde. Normalerweise würden private Organisationen und Vereine die Initiative ergreifen, seitens öffentlicher Institutionen sei solch ein Vorgehen ungewöhnlich. Das sei mit ein Punkt gewesen, der die Aufmerksamkeit der Jury erregt habe, sagt Thomas Nigl.

Eine weitere Besonderheit ist der zusätzliche Preis in Höhe von 1000 Franken, der dieses Jahr an eine Einzelperson vergeben wurde: Rosario Catalano wird für sein langjähriges Engagement in der öffentlichen Volièrenanlage Sissach ausgezeichnet.

Seit über 40 Jahren ist Catalano Mitglied im Verein Exotic Sissach, seit über 27 Jahren leistet er schon Einsätze in der öffentlichen Volièrenanlage. Catalano sei bereits zum wiederholten Mal vom Verein vorgeschlagen worden, sagt Thomas Nigl. Laut Ortsansässigen sei der Volièren-Obmann in Sissach eine Institution, zahlreiche Kinder hätten die Anlage schon besucht. «Das macht Rosario Catalano alles unentgeltlich, und dafür soll er jetzt Anerkennung erhalten», sagt Nigl.



