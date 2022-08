Life & Style: Wenn Ihnen der Duft stinkt – Dieses Hausmittel hilft gegen Parfüm-Desaster Die Rettung gegen olfaktorische Fehlgriffe lässt sich meist im Küchenschrank finden. Katrin Roth

Zu süss, zu herb oder schon abgelaufen: Manchmal entwickelt sich der Duft am Handgelenk alles andere als vorteilhaft. Quelle: Pexels

Das Gespräch fing ganz harmlos an. «Sie mögen Düfte mit Gourmande-Noten? Dann wird Ihnen dieser Duft sicher sehr gut gefallen, Frau Roth», sagte die nette Dame in einer meiner Lieblingsparfümerien Basels. «Dieses Duftbouquet aus Kokos, weisser Schokolade, Bambuswasser, Feige, Zitrusfrüchten sowie Rosen erinnert an weisse Sandstrände und kühle Drinks.»