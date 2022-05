Die wenigsten Sozialhilfebezüger träumen vom ewigen Nichtstun. Foto: Manuela Matt

63 Prozent der Baselbieter Bevölkerung haben dem neuen Sozialhilfegesetz zugestimmt, das einen Abzug bei den Leistungen nach zwei Jahren mit sich bringt. Auch wenn die rechtsbürgerlichen Kräfte im Landkanton bedeutend stärker sind als in der Stadt: Den meisten Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wird es trotz der steigenden Sozialhilfekosten nicht darum gegangen sein, den Betroffenen eins auszuwischen, weil sie uns auf der Tasche liegen. Unter tausend Franken bekommen Sozialhilfebeziehende – Neid wäre da ziemlich verfehlt.



Für die mehrheitlich Gemässigten aus dem Ja-Lager dürfte die Aussicht auf ein sogenanntes Anreizsystem den Ausschlag gegeben haben. Am Anfang bekommt einen Bonus, wer sich um die Integration in den Arbeitsmarkt bemüht. Das klingt human – das Menschenfreundliche am neuen System wurde in den Kampagnen von Mitte-rechts auch erfolgreich in den Fokus gerückt. Nicht nur komme man den Sozialhilfebeziehenden anfangs entgegen. Man helfe ihnen auch langfristig, weil der Abzug sie ansporne, schnellstmöglich wieder einen Job zu suchen.

Der allergrösste Teil der Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger sehnt sich bereits heute nach einem Job.



Das klingt zunächst plausibel. Selbst als sozialer Mensch kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass, wer vom Staat Geld bekommt, sich bemühen soll. Eines wird dabei jedoch verkannt: Der allergrösste Teil der Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger sehnt sich bereits heute nach einem Job. Eine Krankheit oder der psychische Zustand verunmöglichen aber eine geregelte Arbeit. Wieder für andere gibt der Arbeitsmarkt schlicht nichts her – beispielsweise, weil sie vor dreissig Jahren etwas erlernt haben, was heutzutage nicht mehr gefragt ist.



Bleiben extrem wenige, die sich in ihrer Rolle als Sozialhilfebezüger wohlfühlen, gerne bis ans Lebensende auf der faulen Haut liegen würden und die sich nun wegen 40 Franken Minus im Monat umentscheiden. Dass das Baselbiet diesen wenigen Beine machen will, ist gut und recht. Die Sozialhilfekosten in den Griff bekommen wird man wegen dieser Handvoll schwarzer Schafe aber nicht.





