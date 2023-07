Basler Werkarena sucht Mieter – Dieses Gebäude wurde extra für das Gewerbe gebaut – und steht halb leer Der Leerstand bei den Geschäftsflächen in Basel hat sich seit 1995 mehr als verdreifacht. Für den Standort sei das gut, sagt der Kanton. Oliver Sterchi Katrin Hauser

Die Werkarena, vom Gewerbeverband als Prestigeprojekt gefeiert, bekundet Mühe bei der Suche nach Mietern. Im Bild das Gebäude kurz vor der Fertigstellung im November 2021. Foto: Pino Covino

In Basel besteht seit Jahren ein Überangebot an Büro- und Gewerbeflächen. Die Anzahl an verfügbaren Arbeitsstätten übersteigt die Nachfrage. Ergo gibt es viele Leerstände. Und es werden immer mehr: Gemäss Zahlen des Statistischen Amts Basel-Stadt hat sich die Leerstandsfläche seit 1995 mehr als verdreifacht, von 64’161 Quadratmetern auf knapp 200’000 im Jahr 2022.