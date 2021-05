LGBTQIA – Dieses Festival zeigt das queere Basel «Bunt! Basel divers» bringt zwischen dem 15. und 22. Mai über 30 Veranstaltungen in die Stadt, die die Lebensrealität queerer Menschen in den Mittelpunkt stellen. Mirjam Kohler

Am 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie. Bild: Keystone

Museumsführungen, Stadtrundgänge, Workshops, Filmvorführungen, Lesungen, Theater, Tanz und Musik: Das queere Kulturfestival «Bunt! Basel divers» fährt das ganze Programm auf. Das Ziel des Festivals ist es, die Lebensrealität und auch die Bedürfnisse der queeren Community in die Mitte der Gesellschaft zu tragen.

Diversität, Geschlechterrollen und –normen, Gleichstellung und sexuelle Orientierung: Das Festival soll sichtbar machen, was im Alltag vieler Menschen, die mit der Thematik nicht vertraut sind, und der Gesellschaft an sich oftmals nur einen Randplatz bekommt. Ziel sei es, zu informieren und für Austausch und Diskussionen zu sorgen.

Queere Geschichte

Informieren soll beispielsweise der Stadtrundgang «Queer durch Basel – auf den Spuren queerer Geschichte in Basel», die durch das Kleinbasel führt. Vorgestellt werden unter anderem die erste Frauenbeiz der Schweiz, die Frauen und insbesondere lesbischen Frauen Raum zum Durchatmen und Gestalten gab. Oder der erste Schwulenbuchladen der Schweiz, nach dessen Gründung 1977 regelmässig ein Sittenpolizist die Regale durchsuchte und Heftchen beschlagnahmte.

Thematisiert wird dabei auch die Geschichte des Tuntenballs an Weihnachten im Hirscheneck. Was als Zufluchtsort für Transmenschen und Schwule begann, die das christliche Fest nicht alleine oder im konservativen Umfeld verbringen wollten, wurde im Laufe der Jahre zu einem Fixpunkt auch für heterosexuelle Menschen. Der Anlass kam dermassen im Mainstream an, dass es am Tuntenball selbst zu abschätzigen Bemerkungen über queere Menschen kam. Das wollten die Organisatoren nicht auf sich sitzen lassen, die Tradition des Tuntenballs endete 2015 nach 26 Jahren.

Aktuelle Diskussionen

Natürlich thematisiert das Festival auch brandaktuelle Themen. Gleich mehrfach wird die Ehe für alle thematisiert, über die demnächst abgestimmt wird. Und wie war das nochmal mit Sprache und Machtverhältnissen? Wonder Woman, Les Reines Prochaines, Christoph Schneeberger oder Rapperin Kimbo geben sich am Festival die Klinke in die Hand und versprechen vielfältige Einblicke in Lebensrealitäten.

Queeres Kulturfestivel «Bunt! Basel divers», 15. bis 22. Mai. Mehr Informationen und das Programm im Detail: https://www.bas3l.org/bunt/programm.html

