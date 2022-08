Falschdrücker sind selber schuld – Dieser Vorstoss fördert das Dolcefarniente Die angeblich liberale LDP legt ihre schützende Hand über die Parlamentsmitglieder, die zu faul sind, ihre Pflichten wahrzunehmen. Meinung Leif Simonsen

Blick in den Basler Grossratsaal, wo sich während der Sitzungen oft nur ein kleiner Teil der Gewählten aufhält – viele bevorzugen Small Talks im Bistro bei Kaffee und Gipfeli. Foto: Roland Schmid

Die Liberaldemokraten wollen die Falschdrücker im Parlament schützen. Das Knöpfchen verwechseln könne in der Hektik ja mal passieren, findet Grossrätin Annina von Falkenstein. Sie will in einem Vorstoss erwirken, dass in solchen Fällen die Abstimmung wiederholt wird. Als Milizpolitiker müsse man während des Ratsbetriebs auch mal beruflichen Dingen nachgehen und könne nicht immer hundertprozentig konzentriert sein.