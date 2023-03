Ungewissheit nach Diskushernie – Dieser Vorfall kann Fabian Freis Karriere beenden Vielleicht gibt der Captain des FC Basel schon nach der Länderspielpause das Comeback. Vielleicht muss er auch am Rücken operiert werden. Was das bedeuten würde, weiss keiner. Oliver Gut

Zeit für Streicheleinheiten: Fabian Frei in den Armen von FCB-Interimstrainer Heiko Vogel. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

In der Vorwoche, da haben sie beim FC Basel noch abgeklärt, gewartet, gezögert. An diesem Montag dann wurde so viel Klarheit geschaffen, wie man im Fall von Fabian Frei eben schaffen konnte: Der Captain hat in der Partie beim FC Luzern nicht einfach nur einen Schlag kassiert und dabei so etwas wie eine Rückenprellung davongetragen, in deren Folge er ausgewechselt werden musste und schliesslich die Partien daheim gegen Slovan Bratislava und den FC St. Gallen verpasste. Nein, Fabian Frei hat in jener Begegnung, in der er zuvor per Elfmeter das einzige Tor zum Basler 1:0-Sieg erzielte, einen Bandscheibenvorfall erlitten und fällt gemäss Communiqué «für unbestimmte Zeit» aus.