Die emotionalste Velofahrerin – «Dieser verf*** Sch***tag» Die Interviews der Dänin Cecilie Uttrup Ludwig werden im Internet zu Hits. Als sie kürzlich eine Etappe der Tour de France gewann, ging ihr emotionaler Auftritt viral. Andreas Tobler

Keine lacht und weint und flucht wie sie: Die dänische Velofahrerin Cecilie Uttrup Ludwig nach ihrem Etappensieg an der Tour de France. Foto: Jeff Pachoud (AFP)

Die Tränen rinnen ihr übers Gesicht. Wiederholt muss sich die heute 26-jährige Sportlerin die Augen und die Wangen abwischen. So überwältigt ist Cecilie Uttrup Ludwig nach ihrem ersten Etappensieg bei der Tour de France der Frauen. Auch die internationale TV-Regie hat ziemlich viel zu tun, sie muss einiges auspiepsen, denn die Dänin benutzt sehr gerne Worte wie «Fuck» oder «Shit», um zu beschreiben, was alles in den letzten Tagen geschah.