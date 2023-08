Vorwürfe gegen den Zoo Basel – «Dieser Tod ist auf die Bedingungen in Gefangenschaft zurückzuführen» Nach dem Ableben des Elefantenbullen Tusker mischen sich zu den Beileidsbekundungen auch kritische Stimmen. Zum Beispiel von der Tier- und Heimatschutz-Stiftung Fondation Franz Weber. Elina Häring

Elefant Tusker musste am Mittwoch eingeschläfert werden. Foto: Zoo Basel

Auch am Tag nach Tuskers Tod ist die Bestürzung gross. Mehr als 600 Personen reagierten auf den Facebook-Beitrag des Zolli. Kein Wunder, der Elefantenbulle, der an Tuberkulose erkrankt war und am Mittwoch eingeschläfert werden musste, war ein Publikumsliebling. Ein Video, wie er Baumstämme sorgfältig auf einen Betonblock balanciert, ging viral und generierte Tausende von Klicks. Die Begeisterung in den sozialen Medien und bei seinem Publikum im Zoo war riesig.

Doch Tusker war nicht nur Publikumsliebling, sondern auch einer der besten Zuchtbullen Europas, wie Zoo-Kurator Fabian Schmidt an der Medienkonferenz am Mittwoch erklärte. Er kam im April 2021 im Zolli Basel an und sollte bei den drei Elefantenkühen für den dringend gewünschten Nachwuchs sorgen.

Elefanten in ihrem üblichen Lebensraum belassen

Unter die Beileidsbekundungen nach dem Tod des beliebten Zuchtbullen mischen sich nun aber auch kritische Stimmen. Die Tier- und Heimatschutz-Stiftung Fondation Franz Weber wiederholte in einer Medienmitteilung die Forderung, Elefanten in ihrem üblichen Lebensraum zu belassen. Die Frage sei generell, wie sich Tusker mit Tuberkulose infiziert habe und wieso die anderen Elefanten nicht sofort vom Bullen getrennt worden seien.

Aufgrund der Vergangenheit von Tusker hätte man ihn, sobald er erste Symptome zeigte, isolieren müssen. Tusker war vor Jahren in Kontakt mit dem Tuberkulose-Erreger gekommen. Im Zolli war man daher auch früh von einer Tuberkulose-Erkrankung ausgegangen, die sich zunächst jedoch nicht bestätigen liess.

Die Stiftung spricht von einem Versagen der Zooleitung, das insbesondere die Zukunft der trächtigen Heri und ihres ungeborenen Kalbes gefährde. Vera Weber, Präsidentin der Stiftung, wird noch deutlicher: «Dieser Tod ist wie jener in Zürich allein auf die Bedingungen der Gefangenschaft, den Kontakt mit Menschen und weitere Faktoren der Zoohaltung zurückzuführen.» Der Zoo in Zürich verlor im letzten Jahr drei Elefanten an den Folgen eines Herpesvirus.

Die Präsidentin der Fondation Franz Weber Vera Weber erhebt schwere Vorwürfe gegen den Zolli Basel. Foto: Christian Pfander

Es sei offensichtlich Tatsache, dass die Grundbedürfnisse von Elefanten in Zoos nicht gedeckt werden könnten. Auch die Tierschutzorganisation Peta kritisiert in einer Mitteilung die Elefantenhaltung und fordert einen sofortigen Zuchtstopp.

Auf Anfrage der BaZ zu den Vorwürfen der Fondation Franz Weber verweist der Zoo Basel auf die Stellungnahme von Zoodirektor Olivier Pagan, die er im SRF-Regionaljournal geäussert hatte. Pagan sagt, Tuberkulose sei bei Elefanten in freier Wildbahn genauso ein Thema wie in den Zoos. «Gerade in Afrika, an vielen Orten, kann die Tuberkulose vom Vieh auf das Wildtier und umgekehrt gehen, inklusive Mensch. Zu behaupten, das sei ein Zoo-Problem, ist schlicht falsch.»

