Zolli-Affen mit Nachwuchs – Dieser Super-Spreader war erwünscht Nach zwei Jahren Nachwuchspause erhält der Zolli süsse Affenbabys, so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und alle haben denselben Vater. Jennifer Bähler

Totenkopfäffchen im Huckepack – gruseliger Name, aber niedliche Erscheinung. Diese Äffchen sind auch bekannt als Hausaffe von Pippi Langstrumpf. Foto: Zoo Basel

Zwei Jahre war die weibliche Totenkopfäffchen-Gruppe männerlos. Das bedeutete auch, dass es keinen Nachwuchs gab für die Weibchen und für den Zolli in Basel. Mit dem Import eines Zuchtmännchens Ende 2019 wurde dem aber ein Ende gesetzt. So schenkten die acht von insgesamt elf Weibchen dem Basler Zolli acht neue Äffchen. Und alle haben denselben Vater. So viele junge Äffchen zur selben Zeit gab es das letzte Mal vor 34 Jahren. Die Freude seitens des Zolli ist dementsprechend sehr gross.

Dieses Paarungsverhalten ist üblich bei den Totenkopfäffchen, welche auch Saimiri genannt werden. Diese Affenart lebt in Weibchengruppen, bei welchem alle Mitglieder miteinander verwandt sind. So befinden sich in der Gruppe die Mutter mit ihren Töchtern, die wiederum ihren Nachwuchs aufzieht. Dabei passen alle erwachsenen Tiere auf die Neugeborenen auf und ziehen sie in der Gemeinschaft auf. Die Männchen dieser Art werden im Alter von zwei bis drei Jahren aus der bestehenden Gruppe vertrieben und bilden dann eine eigene Junggesellengruppe. Zur Paarung wird dann das stärkste und schwerste Männchen bevorzugt und nach der Paarungszeit dann wieder weggeschickt. Dabei muss das Männchen zur gesamten Weibchengruppe passen und von ihnen akzeptiert werden – sonst gibt es keinen Zuwachs. So wie es im Affengehege vom Zolli die vergangenen zwei Jahre der Fall war. Die Paarungszeit ist zwischen November und Januar.

Abendöffnungen für Zolli-Fans Infos einblenden Um während der Corona-Pandemie trotzdem ein bisschen Lebensfreude zu versprühen, hat der Basler Zoo an drei zusätzlichen Tagen bis um 22 Uhr geöffnet: 10. Juli, 7. August, 14. August

Mit drei Männchen, elf Weibchen und dem neuen Zuwachs leben im Basler Zolli 22 Totenkopfäffchen. Das Geschlecht der neuen Äffchen ist noch nicht bekannt. Die Anzahl Männchen und Weibchen unter den Neulingen wird etwa drei bis fünf Monate nach der Geburt bestimmt.

In den Regenwälder von Brasilien

Bei den Totenkopfäffchen existieren zehn verschiedene Arten. Jene im Basler Zolli gehören zu den schwarzen Totenkopfäffchen. Ihr ursprünglicher Lebensraum befindet sich im Amazonasbecken und erstreckt sich somit über Gebiete in Brasilien, Bolivien oder Peru. Sie leben entlang den Flüssen und in Regenwäldern. So ist auch das Gehege im Basler Zolli eingerichtet. Ein Teich in einer grünen Umgebung mit Bäumen, wo die Affen spielen und herumtoben können. Das Gehege teilen sie mit den deutlich grösseren Wollaffen, auf welchen die kleinen Totenkopfäffchen herumturnen. Zur Lieblingsnahrung der Äffchen gehören Insekten wie etwa Heuschrecken. Aber auch Mäuse werden verspeist.

In der Natur sind die Äffchen nicht bedroht. Noch nicht. Die Population geht gemäss Kurator Adrian Baumeyer allerdings zurück. Dies sei auf die Waldrodungen im Amazonas zurückzuführen, aber auch auf die Ureinwohner, welche die Affen jagen. Deshalb wird in europäischen Zoos ein Zuchtprogramm für die Art durchgeführt. Der Basler Zoo ist für die Koordination dieses Programmes mit etwa 900 Tieren verantwortlich.