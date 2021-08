Karsten Warholm pulverisiert Weltrekord – Dieser Sturmlauf über die Hürden ist von einem anderen Stern Ein Rennen wie das über 400 m Hürden hat die Leichtathletik noch nie gesehen: Der Norweger Karsten Warholm triumphiert in 45,94 Sekunden und hinterlässt Sprachlosigkeit. Monica Schneider aus Tokio

Geflutet von Emotionen: Karsten Warholm – neben ihm kann Bronzegewinner Alison Dos Santos sein Glück kaum fassen. Foto: Patrick Smith (Getty Images)

45,94 Sekunden über 400 m Hürden. Den eigenen Weltrekord um 76 Hundertstel unterboten und als Erster die 46-Sekunden-Marke durchbrochen. Der Zweite in 46,17 ebenfalls noch unter dem bisherigen Rekord von Warholm. Der Dritte in 46,72 zumindest noch unter dem Weltrekord von Kevin Young (46,78), der bis vor einem Monat gestanden hatte: Was ist da passiert? Im Stadion herrscht Aufruhr, die (wenigen) Anwesenden registrieren entgeistert Zahlen auf der Anzeigetafel, die unmöglich schienen.

Weiter nach der Werbung

Der Hürdensprint im Olympiastadion in Tokio über die eine Bahnrunde war im Vorfeld dieser Spiele als das spannendste Rennen gehandelt worden – und Karsten Warholm, Rai Benjamin und Alison dos Santos machten es zum schnellsten überhaupt. Mehr noch: Ein solches Rennen hat die Leichtathletik in ihrer langen Geschichte nie gesehen.