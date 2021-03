Formel-1-Pilot Nikita Masepin – Dieser russische Milliardärssohn ist der skandalöse Neuling Er grapscht einer Frau an die Brust, schlägt einen Gegner ins Gesicht – jetzt beschäftigt sich selbst die internationale Anti-Doping-Agentur mit Nikita Masepin. René Hauri

Er ist erst 22, doch seine Skandalakte ist lang: Nikita Masepin startet seine Premierensaison bei Haas als Teamkollege von Mick Schumacher. Foto: Dan Istitene (Getty Images)

Eigentlich war für ihn ja eine Nebenrolle angedacht in dieser Formel-1-Saison. Als Fünfter der Formel 2 stieg Nikita Masepin auf in die Königsklasse. Der 22-Jährige hat beim Team Haas unterschrieben, er wird vornehmlich hinterherfahren. Doch der junge Russe drängt sich geradezu in den Vordergrund – mit einer Reihe an Eklats.

Kaum hatte er seinen Traum erfüllt und den Vertrag unterschrieben, hielt Masepin es für eine schlaue Idee, ein Video aufzunehmen – und dann auch noch zu veröffentlichen. Es zeigt ihn auf dem Beifahrersitz eines Autos, er filmt seine Hand, wie sie nach hinten greift, an die Brust einer Frau. Diese schiebt die Hand weg und streckt den Mittelfinger in die Kamera. Masepin löschte es später. Doch der Sexismus-Skandal war längst geboren. Dass er sich lange Zeit liess für eine Entschuldigung, half auch nicht.