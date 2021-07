Linksextreme greifen Linke an – «Dieser Radikalismus darf nicht befeuert werden» Soziologe Ueli Mäder rät, mit den Tätern den Dialog zu suchen, anstatt sie zu verteufeln. Doch linke Politikerinnen halten dies kaum für möglich. Alessandra Paone , Lisa Groelly

Soziologe Ueli Mäder kann die Haltung der linksextremen Aktivisten nicht akzeptieren. Foto: Dominik Plüss

In den vergangenen Wochen hat die linksextreme Szene in Basel wieder zugeschlagen. Für einmal hat sie aber nicht nur Grosskonzerne wie Roche, Syngenta oder UBS angegriffen. Auch kleinere, lokale, alternative Unternehmen sind Ziel von Vandalenakten geworden, wie «Primenews» berichtete. Beim Laden Basel Unverpackt am Erasmusplatz sind sogar Scheiben eingeschlagen worden. Das Team zeigt sich «unheimlich traurig und wütend» und kündigt an, Anzeige zu erstatten.

Die Aktivisten bekennen sich auf ihrem Infoportal zu den Taten. Dass es nun auch Unternehmen trifft, die im linken Milieu anzusiedeln sind, begründen sie so: «Den Kund*innen wird durch den Konsum von ‹fairen› Produkten ein gutes Gewissen verkauft. In der westlich-kapitalistischen Gesellschaft ein gutes Gewissen zu haben, ist ekelhaft.» Durch die Gentrifizierung würden die Quartiere entfremdet.