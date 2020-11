Showtime in Birsfelden – Dieser Mann und sein Zirkus fordern Corona heraus In der Region wird fast alles abgesagt, nur der Weihnachtscircus findet statt. Direktor Dominik Gasser führt das Familienunternehmen seit über 30 Jahren – es ist sein Leben. Benjamin Wirth

Der Zirkus Olympia ist sein Leben: Dominik Gasser auf der Kraftwerkinsel in Birsfelden. Foto: Lucia Hunziker

Die Jogger und Spaziergänger am Birsfelder Rheinufer geniessen das sonnige Wetter, das in diesen Tagen Balsam für die geschundenen Corona-Seelen ist. Schnurstracks ziehen die routinierten Ausflügler ihre eingeübten Routen durch. Bei der Kraftwerkinsel bleiben sie jedoch stehen. Ihre Blicke richten sich auf das grosse, rot-weiss gestreifte Zelt, das im Sonnenlicht hell aufleuchtet. Verdutzt sehen sie sich an: Ein Zirkus? Jetzt? Trotz der Pandemie?

Ja, es gibt sie noch, die Veranstaltung, die Freunde und Familien vereint. Das Zelt, wie es so dasteht, wirkt beinahe majestätisch, als würde es von seiner Besonderheit wissen. In der Region kann sich momentan kein anderer Event mit dem Weihnachtscircus Olympia vergleichen.