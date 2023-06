Stadtklima vs. Baustellen – Dieser Konflikt spaltet Basler Umwelt- und Verkehrspolitiker Die zuständige Kommission war sich bei der Beratung der beiden Stadtklima-Initiativen derart uneinig, dass sie sich in zwei Gruppen aufgeteilt hat. Katrin Hauser

Zwei Initiativen zum Stadtklima spalten die Basler Politik. Die 13-köpfige Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) war sich bei der Beratung derart uneinig, dass sie sich in zwei Gruppen aufgeteilt hat. Vereinfacht ausgedrückt, geht es um das Dilemma, dass die vorgeschlagenen Massnahmen zur Verbesserung des Basler Stadtklimas viel mehr Baustellen zur Folge hätten. Und: Weil die Strassenkapazität dadurch relativ schnell abnähme, würde dies gemäss Basler Regierung zu einem Problem für systemrelevante Verkehrsteilnehmer wie Rettungsdienste, die Müllentsorgung oder auch Handwerker führen.

Die Initianten und Initiantinnen fordern, dass innerhalb von zehn Jahren 480’000 Quadratmeter der heutigen Strassenfläche verschwinden. (Lesen Sie dazu auch: Noch mehr Baustellen in Basel – wie per Initiative die Hälfte aller Strassen aufgerissen würde). Eine Hälfte soll in Grünflächen mit Bäumen umgewandelt werden (Gute-Luft-Initiative), die andere für den ÖV sowie Fuss- und Veloverkehr (Zukunftsinitiative) weichen.

Bürgerlich gesinnte Mehrheit dagegen

Die eher bürgerlich gesinnte Uvek-Gruppe, der sieben Mitglieder angehören, möchte das nicht. Die Forderungen der Initianten würden zu weit gehen, schreiben sie im Uvek-Bericht. Man sei zwar durchaus auch für ein angenehmes Klima in Basel, teile aber die Auffassung der Basler Regierung, wonach mit den Initiativen «die Grenzen der Machbarkeit gesprengt werden und die Belastung der Bevölkerung, Wirtschaft und Verwaltung unvertretbar gross» würden. Auch bestehe «die Gefahr, dass allzu umfassende Umgestaltungen wegen der Einsprachemöglichkeiten den Ausbau des Fernwärmenetzes verzögern könnten».

Diese Gruppe will die Initiativen ablehnen und macht stattdessen zwei Gegenvorschläge, die etwas weiter gehen als die Gegenvorschläge der Regierung.

Die rotgrüne Kommissionsminderheit sieht das anders. Sie argumentiert insbesondere mit dem Volksentscheid zur Klimagerechtigkeit, wonach Basel-Stadt bis 2037 klimaneutral sein soll. Man sehe nicht, wie ohne zusätzliche Massnahmen das Netto-null-Ziel im Verkehrssektor erreicht werden soll. Ein signifikanter Abbau der Strassenfläche könnte die Menschen zur Verhaltensänderung (weniger Autofahren) animieren. Auch würde eine höhere Zielvorgabe zu einem « deutlichen Mehrwert für die Lebensqualität der Bevölkerung» führen. In Sachen Umsetzbarkeit betont die Uvek-Minderheit, dass man bis 2037 ja sowieso das Fernwärmenetz ausbauen müsse und «in diesem Zusammenhang mit ebendiesen Baustellen ein enormes Potenzial für Synergien» im Bezug auf die Stadtklima-Massnahmen vorhanden sei.

Deshalb fordert diese Gruppe ambitioniertere Gegenvorschläge und beantragt dem Parlament überdies, sowohl die Initiativen wie auch die Gegenvorschläge anzunehmen.

Initianten ärgern sich über Uvek-Mehrheit

Den Initianten gefallen die Vorschläge der Uvek-Minderheit, auch wenn sie bei ihren Forderungen bleiben. Diese seien «ein Lichtblick» im Gegensatz zu den Vorschlägen der Uvek-Mehrheit und der Regierung. «Wir sind enttäuscht, dass der Wille für einen echten Paradigmenwechsel in der Verkehrsplanung fehlt», schreibt Basta-Grossrätin Tonja Zürcher. Sie leitet bei Umverkehr die Kommunikation.

Als Nächstes werden die inzwischen acht Vorlagen ins basel-städtische Parlament kommen. Das Zünglein an der Waage wird wie so oft die GLP spielen. Wenn man sich die Zusammensetzung der Uvek ansieht, dürften die grünliberalen Kommissionsmitglieder in diesem Thema aufseiten der Bürgerlichen gestanden haben. Sonst hätten diese nämlich keine Mehrheit in der Uvek.

