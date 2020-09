Schlemmen im Urban Fork – Dieser Kick aus der Schüssel macht immun Das kleine Lokal im Kreis 5 bietet neben Burgern auch eine Bowl an, welche die Abwehrkräfte stärken soll. Aber nicht nur das spricht für einen Besuch. Meinung Ev Manz

Unscheinbar, aber wirkungsvoll: Die Zutaten sättigen, der eingelegte Ingwer entfaltet seine Wirkung. Foto: Boris Müller

Mit dem einen Gericht auf der Karte beginnt alles. Sein Name – ein Versprechen: Immunity Bowl. Quasi Echinaforce, nur sind die Zutaten in einer Schüssel, aber auch sie sollen zur Stärkung der Abwehrkräfte beitragen. Dieser Verführung können wir in diesen Zeiten nicht widerstehen. Wir wollen wissen, wer so etwas wagt. Auf ins Urban Fork.