Invasiver Schädling – Dieser Käferfund versetzt die Basler Behörden in Alarmstimmung Mitte Juli wurde in Basel ein Japankäfer gefunden. Die Schädlinge haben einen grossen Appetit auf Rosen und Mais und sind hochinvasiv.

Besondere Erkennungsmerkmale des Japankäfers sind diverse weisse Haarbüschel am Hinterteil. Foto: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

In Basel ist Mitte Juli ein Japankäfer in eine Falle getappt. Um eine Ausbreitung des invasiven Schädlings zu verhindern, hat die baselstädtische Stadtgärtnerei deshalb ein engmaschiges Fallen-Netz installiert.

Bei dem auf dem Wolfgottesacker gefangenen Exemplar handelt sich erst um den zweiten Fund des Schädlings in der Schweiz, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement am Montag mitteilte. Ein erster Befall mit dem Japankäfer war im vergangenen Jahr im Südtessin registriert worden.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Der lediglich ein Zentimeter grosse Japankäfer könne als Engerling und ausgewachsenes Tier an vielen Kulturpflanzen massive Schäden anrichten, heisst es in Communiqué. Bedroht seien insbesondere Rosen, Steinobstbäume, Beerensträucher, Mais und Weinreben, die der Käfer im schlimmsten Fall kahl fresse.

Hier haben Japankäfer gewütet. Foto: Cristina Marazzi (SFito)

Bislang ist in Basel-Stadt lediglich ein Exemplar in die Falle getappt. In der näheren Umgebung der Fundstelle hat die Stadtgärtnerei aber vorsorglich 18 weitere Lockstoff-Fallen aufgestellt, fünf davon auf Baselbieter Boden. Weil es sich um einen sogenannten Quarantäneorganismus handelt, musste der Fund dem Bund gemeldet werden.

Der Japankäfer wurde auf dem europäischen Festland erstmals 2014 in Norditalien aufgefunden. Mit Verkehrsmitteln und über den Pflanzenhandel kann er über weite Strecken verschleppt werden. Der invasive Schädling weist Ähnlichkeiten mit den einheimischen Mai- und Junikäfern auf und hat in der Schweiz keine natürlichen Feinde.

SDA/kom

Fehler gefunden?Jetzt melden.