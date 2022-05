Biniam Girmay am Giro d’Italia – Dieser junge Eritreer verblüfft die Sportwelt Als Biniam Girmay nach seinem Sieg beim Frühjahrsklassiker Gent–Wevelgem heimkehrte, feierten sie ihn mit einem stundenlangen Autokorso. Was wird erst los sein, wenn er am Giro Pink trägt? Emil Bischofberger

Erwartungsvoll: Biniam Girmay an der Teampräsentation vor dem Giro-Start. Foto: AFP

Länder verzaubern? Kann Biniam Girmay. Vielleicht als nächstes Ungarn, auch wenn da der Radsport nicht gerade zuoberst auf der sportlichen Prioritätenliste steht? Der 22-Jährige tritt am Freitag in Budapest an: Der Giro d’Italia startet fern der Heimat.

Das Rennen beginnt mit einem anspruchsvollen Bergsprint. Und ja, der Eritreer hat Chancen, hier zu reüssieren, es wäre der nächste Coup seiner Karriere. Allerdings muss er dafür mit Mathieu van der Poel einen der Grössten des Sports bezwingen.